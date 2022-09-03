نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “استلم 800 شدة” كيفية شحن شدات ببجي موبايل الإصدار الأصلي للعبة pubg mobile اشحن بسرعة في المقال التالي

عمر شويل - جدة تمكنت لعبة ببجي موبايل من اكتساح باقي الألعاب الإلكترونية التي تعتمد على القتال والإثارة وذلك لأنها من أكثر الألعاب القتالية تداولاً بين المراهقين، ومن أهم العناصر التي تتكون منها لعبة ببجي موبايل هي الشدات التي يستطيع اللاعب من خلالها شراء كافة أشكال الملابس والأسلحة التي يرغب في استخدامها، ولذلك نجد الكثير من محبي اللعبة يبحثون عن طرق مختلفة وبسيطة ليقوموا بشحن وشراء تلك الشدات من خلالها.

كيفية شحن شدات ببجي موبايل الإصدار الأصلي

يمكن لجميع محبي تلك اللعبة شحن الشدات الخاصة بها عن طريق جوجل بلاي فقط عند اتباع الخطوات التالية:

الخطوة الأولى: في بادئ الأمر قم بالتوجه إلى لعبة ببجي وقم بفتح الإعدادات الخاصة باللعبة.

الخطوة الثانية: وبعد ذلك قم بالضغط على كلمة (شدات) وحدد طريقة الشراء التي ترغب في اتباعها من خلال جوجل بلاي.

الخطوة الثالثة: يجب أن تقوم بتحديد عدد الشدات التي تريد شراءها قبل الشراء.

الخطوة الرابعة: وفي النهاية يجب أن تقوم بالدخول إلى اللعبة مره أخرى للتأكد من نجاح عملية الشراء.

شحن شدات ببجي PUBG MOBILE من خلال الموقع الرسمي

الخطوة الأولى: في البداية وقبل أي شيء أسرع في التوجه إلى الموقع الرسمي لشحن شدات ببجي موبايل.

الخطوة الثانية: وبعد الدخول إلى الموقع قم بالضغط على خيار الصفحة الرئيسية حتى تتمكن من اختيار رمز الدولة.

الخطوة الثالثة: وبعد ذلك قم بكتابة كود الدولة التي تنتمي إليها ثم حدد عدد الشدات التي ترغب في شرائها.

الخطوة الرابعة: وفي النهاية قم بإدخال رقم ال (ID) الخاص بك واختر طريقة الدفع التي تناسبك، ثم اضغط على زر شحن.

شحن شدات ببجي PUBG MOBILE من خلال ال ID