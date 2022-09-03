نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر iphone 14 شوف سعر ومواصفات ايفون 14 برو max بعد اعلان موعد طرحه بالأسواق 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة شوف سعر ومواصفات ايفون 14 برو max الذي يبحث العديد من الأشخاص حول عن موعد طرحه بالأسواق الخليجية. هاتف ايفون ١٤ برو max من المتوقع أن يتم إصداره قريبا من قبل شركة أبل العالمية. حيث تعتبر هذه الشركة من أهم الشركات المتخصصة في صناعة أحدث الأجهزة التكنولوجيا التي ينتظرها العديد من الأشخاص في جميع أرجاء العالم.

وقد كشفت بعض التسريبات عن مواصفات هذا الهاتف وذلك بعد مؤتمر ابل وطرح سعره. لذلك سوف سنزودك بأبسط المواصفات لهذا الهاتف، إلى جانب بيان يوضح تكلفة شرائه في الأسواق.

سعر ومواصفات هاتف ايفون 14 برو max

يعد التعرف على مواصفات هاتف ايفون 14 الجديد من أهم الأشياء التي يبحث عنها الكثيرون حول العالم. وذلك بعد أن أعلنت شركة Apple عن إنتاجها لهذا الإصدار الجديد كلياً. والذي يحتوي على ميزات غير متوفرة في إصدارات الأجيال السابقة والتي سوف نذكر منها التالي:

طول هذا الهاتف يصل إلى ١٦٠.٨ ملليمتر ويبلغ عرضه نحو ٧٨.١ ملليمتر، كما يبلغ سمكه نحو ٧.٧ ملليمتر، ووزنه قرابة ٢٤٠ جرام.

يقوم الهاتف بدعم جميع الشبكات بداية من شبكة الجيل الثاني حتى شبكة الجيل الخامس، كما يتم دعم شبكات EDGEو GPRS

يحتوي الهاتف على ذاكرة من نوع الرام ومن الطراز NVMe.

تصل أبعاد الشاشة إلى ٩، ٥، ١٩ وتصل نسبتها إلى ٨٧.٨٪

تصل سرعة الانترنت بالنسبة إلى شبكات الجيل الثالث في هذا الهاتف إلى ٤٢ ميجا بايت، وشبكات الجيل الرابع إلى ١.٢ جيجا بايت، وشبكات الجيل الخامس إلى ٣.٧ جيجابايت.

يشتمل الجهاز على معالج Apple A16 Bionic.

يحتوي الهاتف على المزيد من التقنيات مثل تقنية التدريج اللوني والوضع الليلي ووضع الحماية من الشمس وغيرها من التقنيات الأخرى.

سعر iphone 14

من المتوقع أن يتم بيع جهاز ايفون 14 برو max بمبلغ ١٣٤٠ دولار، وأن يتم بيعه داخل مصر بمبلغ ٢٥ ألف و ٦٧١ جنيه مصري.

وفي دولة الإمارات بمبلغ ٥ آلاف و ٩٢١درهم أماراتي

أما في المملكة العربية السعودية بمبلغ ٥ آلاف و ٩٩٠ ريال سعودي.

مميزات هاتف ايفون 14 برو max

يعتمد تصوير الفيديوهات باستخدام تقنية Dolby HDR, Version بالإضافة إلى خاصية التصوير السينمائي والتصوير بالحركات البطيئة، وتصور الفيديوهات بدقة تصل إلى 2160p 4K

يتميز الهاتف بتوافر المزيد من أنواع الحماية والتي تتمثل في الرقم السري، كلمة السر، بصمة الاصبع، والتعرف على الوجه.

يتم دعم البلوتوث A2DP, 5.3,LE.

تم صنع هذا الجهاز باستخدام أحدث أساليب التقنية مما يجعله مميزا عن غيره من الأجهزة الأخرى.