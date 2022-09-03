نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة تحميل لعبة جاتا 5 Miami Crime Simuator 3D للهواتف بنظام الاندرويد واستمتع بالإصدار الأصلي في المقال التالي

عمر شويل - جدة إن لعبة Miami Crime Simuator هي لعبة يكون فيها لص يقوم بالتجول في أرجاء المدينة ويسرق السيارات ويتجول بها، وكذلك يهاجم المباني المختلفة مثل المستشفيات وبنايات الإسعاف ومراكز الشرطة، وهذه اللعبة هي من أوائل الإصدارات التي أطلقتها شركة Naxeex لهواتف نظام أندرويد وكذلك فقد صنعت وأصدرت منها الكثير من النسخ، وتعتبر هذه اللعبة تقليدًا للعبة الأساسية grand theft auto 5، والتي تعود ملكيتها لشركة Rock Crime Simulator للأندرويد ولكنها صنعت بجودة أقل عن اللعبة الأساسية.

طريقة تحميل لعبة جاتا 5

إن تنزيل لعبة GTA 5:Miami Crime Simuator 3D أصبح متوفرًا على التطبيق الرسمي لأنظمة أندرويد، كما لعبة جراند ثفت أوتو، ولكن أصبح متوفرًا تنزيلها مجانًا، وذلك عن طريق إتباع الخطوات التالية:

يتم ربط الهاتف الجوال بشبكة الإنترنت المتوفرة.

ثم يقوم اللاعب بالولوج إلى تطبيق google play.

وبعدها يقوم اللاعب بكتابة اسم اللعبة GTA 5:Miami Crime Simuator 3D في الخانة الخاصة بالبحث.

وعند الضغط على علامة البحث ستظهر أمام اللاعب الكثير من الخيارات.

ثم يختار اللاعب أي إصدار يرغب به، ثم يقوم بالضغط على المربع المكتوب داخله تحميل.

وبعد الانتهاء من فعل هذه الخطوات ستبدأ اللعبة في التحميل، وبعد الانتهاء ستصبح متوفرة على الهاتف.

كما يمكن للاعب كذلك أن يقوم بتوصيل اللعبة بحسابه الخاص على تطبيق Facebook من أجل أن يصله الاشعارات الخاصة باللعبة.

شروط تحميل GTA Miami Crime Simuator 3D للأندرويد

إن تحميل هذه اللعبة لا يحتاج الكثير من الشروط مثل لعبة جراند ثفت أوتو، والتي تتطلب شروطًا معينة يجب أن تتواجد في الهاتف وأيضًا يتم دفع مبلغ من المال حتى يتم تحميل اللعبة.

ويتم تحميل لعبة GTA 5:Miami Crime Simuator 3D بالشروط التالية: