نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اعرف مواصفات ايفون 14 برو ماكس الجديد وعيوبه في المقال التالي
عمر شويل - جدة آيفون 14 برو ماكس من أشهر أنواع الهواتف المحمولة التي تم إصدارها بشكل مؤخر، و هذا ما جعل العديد من محبي اقتناء كل ما هو حديث في عالم الهواتف المحمولة في التطرق الى تلك النوعية، و الرغبة في معرفة اهم مواصفات و مزايا هذا الهاتف، و هل يقدم شي جديد في عالم الهواتف أم أنه واجهه مميزة فقط كل ذلك سوف نتطرق له في السطور التالية
مواصفات هاتف iPhone 14 Pro max
سوف نذكر لكم بعض المواصفات المتعلقة بهاتف آيفون برو ماكس:-
- حجم الهاتف يصل إلى نحو 6.7 بوصة.
- كما أن الكاميرا الخلفية تصل إلى 48 ميجا بكسل فهي أكثر دقة.
- كما أنه تم صنع هذا الهاتف من نوعية الزجاج المقوى المزيد بإطار مصنوع من الألومنيوم، وذلك لتوفير حماية كاملة للهاتف.
- هذا النوع من الهاتف يقوم بدعم العديد من التقنيات فهو بدعم الجيل ال 3، 4، 5.
- فضلا عن أن مساحة الشاشة تصل إلى مايقرب من 6.72.
- بالنسبة لمعدل الترميز الموجود في الهاتف يصل إلى 120 هرتز.
- وحدة التخزين الداخلية الخاصة بهذا الهاتف وصلت إلى 128 جيجا بايت.
عيوب آيفون 14 برو ماكس
نظرا للصداقة والشفافية التي تتمتع بها الشركة المصنعة لهذا التليفون قررنا أن نذكر لكم بعض العيوب الموجودة في تلك الايفون:-
- حيث أنه من المعروف أن هذا الهاتف لا يقوم بدعم تلك الوصلة AUX.
- كما أن سعة البطارية منخفضة جدا حيث أنها تصل إلى 4500 مللي أمبير.
- كما أنه بالإضافة إلى أن شاحن الهاتف لايقوم بشحن البطارية بشكل سريع كما هو متوقع حيث أن السرعة اللازمة هي عشرون واط فقط، بينما بعض الهواتف الأخرى تكون في حاجة 120 واط.
- أما بشأن الكاميرا الأمامية فهي تأخذ مساحة عالية جدا من الشاشة.
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