نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر متى الموعد النهائي لنزول ايفون 14 برو max في مصر والسعودية و سعره ومواصفاته في المقال التالي
عمر شويل - جدة إليكم أسعار ومواصفات أيفون 14 برو max في كل من جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية، حيث من المتوقع أن يتم إصدار الهاتف بشكل رسمي إلى كل الأسواق في منتصف شهر سبتمبر الجاري لعام 2022م بحسب التسريبات من داخل الشركة، حيث أن هاتف أيفون 14 الجديد هو من أشهر الهواتف وأكثرها حديثًا في الفترة الحالية لأن هناك الكثير من الأشخاص الذين أدمنوا استخدام هواتف وأجهزة شركة “أبل” الأميركية التي تقدم الأجهزة بإمكانيات ومميزات عالمية بجودة عالية تمامًا.
أبرز مواصفات أيفون 14 برو max
- تتمثل بطارية الشاحن بأنه يمكنها أن تعمل 3 آلاف أمبير ودقة الكاميرا تبلغ 16 ميجا بايت.
- يتوفر مع الهاتف مايكروفون قوي نظام الهاتف الصوتي يحتوي على سماعات استيريو قوية.
- سماعات الهاتف الخارجية قوية ونوعها قيّم وجودتها عالية إلى حد كبير جدًا.
- بطارية الهاتف يمكنها الشحن والتحمل لفترات طويلة بقوة عالية ويتميز بخاصية الشحن السريع.
- الهاتف مكوّن من ستة كاميرات منهم أربعة كاميرات في الخلف و2 كاميرا في الأمام.
سعر هاتف أيفون 14 برو ماكس في مصر والسعودية
بالنسبة إلى سعر الهاتف المتوقع في سوق كل من جمهورية مصر العربية وسوق المملكة العربية السعودية فتأتي الأسعار كالآتي:-
- سعر الهاتف في جمهورية مصر العربية لذاكرة داخلية يتراوح حجمها بين 256 حتى 512 جيجا بايت سعره يبدأ من 28 ألف جنيه مصري.
- بينما الهاتف في المملكة العربية السعودية فسعره يبدأ من 5 آلاف و100 ريال سعودي بسعة هاتف تخزينية داخلية حجمها 256 جيجا بايت.
- وفي سوق دولة الإمارات العربية المتحدة فسعر الهاتف يبدأ من 6 آلاف و200 ريال سعودي بحجم ذاكرة تخزينية داخلية يبلغ 512 جيجا بايت.
- بينما في سوق الولايات المتحدة الأميركية فسعر الهاتف يبدأ من 1400 دولار أميركي وبحسب كل سعة تخزينية يرتفع سعر الهاتف.
مميزات هاتف أيفون 14 برو ماكس
- يتوفر مع الهاتف أحدث إصدارات خاصية البلوتوث.
- الهاتف يتوفر مع أحدث نسخة من الواي فاي.
- يتميز بأنه من الهواتف الذكية التي تقاوم الغاز والماء والأتربة.
- متوفر من الهاتف جميع أحجام الذاكرة الداخلية من 64 و128 و256 و512 وحتى 1 تيرا بايت.
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