نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ايفون 14 برو ماكس من شركة أبل.. تعرف على المواصفات والسعر في المقال التالي

عمر شويل - جدة ايفون 14 برو ماكس هو أحدث الهواتف الذكية التي أعلنت شركة آبل مؤخرًا عن إطلاقها في السوق العالمي في شهر سبتمبر المقبل كما اعتادت أن تطلق هاتف جديد في هذا الموعد من كل عام، حيث أطلقت في سبتمبر من العام المنعقد هاتف آيفون 13 برو ماكس، والجدير بالذكر أن الهاتف الجديد يتضمن إمكانيات عالية حيث يدعم شبكة 5G ويتضمن شريحتي اتصال، وفي المقال من خلال موقع ثقفني نتعرف أكثر على مواصفات الهاتف الجديد من آبل.

مواصفات ايفون 14 برو ماكس

يتمتع الهاتف الآيفون الجديد من شركة آبل الأمريكية مواصفات عالية الجودة تجعل المستخدمين ينتظرون إطلاقه بفارغ الصبر، من أبرزها ما يلي:-

ظهر الهاتف مصنوع من غوريلا جلاس، بينما الجوانب مصنوعة من مادة الفولاذ التي تقاوم الصدأ والتآكل.

يبلغ وزن الهاتف 240 جرام.

يدعم جميع الشبكات (2G، 3G، 4G، 5G) مما يجعل شبكة الإنترنت سريعة.

يدعم تركيب شريحتين، الأولى esim، والثانية sim.

يحتوي الهاتف على معالج رسوم خماسي النواة من نوع Apple GPU.

هناك أربعة أنواع من الذاكرات لهذا الهاتف، الأولى 128 جيجا بايت، الثانية 256 جيجا، الثالثة 512 جيجا، بينما تبلغ سعة الذاكرة الداخلية الرابعة 1 تيرا بايت.

يتضمن ذاكرة عشوائية بسعة 6 جيجا بايت.

يتمتع الهاتف بخاصية مقاومة الأتربة والغبار IP68.

يدعم خاصية فتح الشاشة باستخدام بصمة الإصبع وبصمة الوجه.

السماعات الخارجية للهاتف من نمط ستيريو.

يعمل بنظام تشغيل IOS15.

حجم الشاشة 6.7 بوصة من نوع SUPER RETINA XDR OLED، تبلغ دقتها 1284 بكسل × 2778 بكسل.

تبلغ درجة سطوع الشاشة تحت أشعة الشمس 1000 شمعة.

معدل تحديث الجوال 120 هرتز.

سعر هاتف ايفون 14 برو ماكس

فيما يلي نستعرض السعر المتوقع لهاتف I Phone 14 Pro Max الجديد من شركة آبل في كل من السعودية، أمريكا، المغرب، مصر، والجزائر.