نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد نزول أيفون 14 في الأسواق العالمية || سعر iphone 14 pro max في الوطن العربي في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعتبر موعد نزول أيفون 14 من أهم ما يشغل بال عشاق الهواتف الإلكترونية الحديثة والتكنولوجيا العصرية في الوطن العربي، وذلك بعد التسريبات الكثيرة التي تحدثت عن الإمكانات العملاقة التي يتصف بها الهاتف الجديد، حيث أعلنت شركة آبل العملاقة عن الموعد المقترح للمؤتمر السنوي للشركة والذي سيتم خلاله الإعلان رسميا عن مواصفات الهاتف الجديد، وكذلك سيتم الإعلان عن خطة الأسعار المقترحة للهاتف في الشرق الأوسط، حيث سينطلق هذا المؤتمر الصحفي الخاص بالشركة يوم الأربعاء الموافق 7 من سبتمبر 2022.

موعد نزول أيفون 14

ولكن الموعد المحدد لطرح الهاتف في الشرق الأوسط سوف يكون بداية من الأسبوع التالي للإعلان عن الهاتف، حيث أعلنت الشركة أن الهاتف سوف يكون متاحا في كافة الأسواق العالمية الكبرى بداية من يوم الجمعة 16 من سبتمبر 2022، وطالبت الشركة المستخدمين الراغبين في اقتناء الهاتف في الدفعة الأولى التي سيتم طرحها في الأسواق في هذا اليوم بسرعة الطلب عبر الموقع الإلكتروني لحجز النسخة الولية من الهاتف الذي سيتم طرحه في الأسواق.

سعر هاتف iphone 14 بالدولار

أما عن السعر المقترح لهواتف أيفون 14 في الأسواق العالمية بالدولار الأمريكي فهي كالآتي:

هاتف أيفون 14 سعة 128 جيجا بسعر 799 دولار.

هاتف أيفون 14 سعة 256 جيجا بسعر 899 دولار.

أما هاتف أيفون سعة 512 جيجا فيأتي بسعر 1099 دولار.

سعر iphone 14 max في الأسواق العالمية

أما هاتف أيفون 14 ماكس فسوف يكون سعره كالتالي:

هاتف أيفون 14 ماكس سعة 128 جيجا بسعر 899 دولار.

أما هاتف أيفون 14 ماكس سعة 256 جيجا فسيكون سعره 999 دولار.

وهاتف أيفون 14 ماكس سعة 512 جيجا بسعر 1199 دولار.

موعد نزول أيفون 14 برو في الإمارات العربية المتحدة وسعره

أما هاتف iphone 14 pro فسيكون سعره كالتالي:

هاتف iphone 14 pro سعة 128 جيجا سعره 1099 دولار.

هاتف iphone 14 pro سعة 256 جيجا سعره 1199 دولار.

أما هاتف iphone 14 pro سعة 512 جيجا سعره 1399 دولار.

وهاتف iphone 14 pro الجديد سعة 1T واحد تيرابايت سيكون 1599 دولار.

سعر هاتف iphone 14 pro max في المملكة العربية السعودية

أما الهاتف العملاق ذو الإمكانيات الجبارة iphone 14 pro max أيفون 14 برو ماكس فمن المؤكد أن يكون سعره: