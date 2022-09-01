نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سعر ومواصفات آيفون 14 برو ماكس هاتف المشاهير أقوي كاميرا وأقوي شاشة 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة من الهواتف الرائدة والمميزة في جميع الأسواق حيث أنتجت الشركة الرائدة apple موبايل طفرة في عالم الهواتف الذكية وهو iPhone 14 pro max نتناول في هذا المقال كافة المعلومات التي يمكن معرفتها حول الهاتف الذكي آيفون برو ماكس 14 وسعرة بالأسواق ومواصفاتة الفنية والتقنية، يأتي ضمن الهواتف الذكية لعام 2022 يعتبر النسخة الأحدث والأفضل من آيفون 14 من حيث السعر والمواصفات. مواصفات هاتف iPhone pro max 14 سوف نتناول الحديث حول المواصفات الهيكلية والفنية للهاتف من خلال النقاط الآتية: أبعاد الهاتف: يبلغ طوله إلى 16.7 ملم والعرض يبلغ 77.6 ملم أما سمك الهاتف 7.9 ملم.

مواد التصنيع الخاصة بالهاتف: مصنع من شاشة زجاجية وظهر زجاجي أيضًا كما أنه مزود بإطار فولاذي مقاوم للصدأ.

حجم شاشة الجهاز 6.7 بوصة.

الشاشة مزودة ب 16 مليون لون، ومزودة بخاصية اللمس.

وضمن المميزات الأخرى للشاشة أنها مصنعة من زجاج سيراميك مقاوم للكسر أو الخدش.

الهاتف الذكي آيفون 14 برو ماكس مزود بحساسات استشعار للوجه.

الهاتف مزود بذاكرة عشوائية تبلغ 6 جيجا بايت.

أما بالنسبة لمواصفات الكاميرا رباعية 48 ميجا بكسل.

كما أن الكاميرا مزودة بفلاش مزدوج ليد تصوير بانوراما لضمان التقاط صور مميزة وفريدة.

يتميز بكاميرا أمامية متميزة تضمن لك تصوير مذهل.

أما ما يخص البطارية مميزة بالشحن السريع من نوع ليثيوم بوليمر.

الهاتف سيتم طرحه في الأسواق 16 سبتمبر 2022. سعر آيفون 14 برو ماكس في مختلف البلاد كما أنه من المعروف أن سعر الهاتف العالمي 1340 دولار.

أما سعره في السوق المصري 25.671 جنيه مصري.

كما أنه بالنسبة إلى سعر آيفون 14 برو ماكس في السوق السعودي 5.990 ريال سعودي.

حيث أنه أما سعر الهاتف في الإمارات 4.921 درهم إماراتي.

حيث أنه من المعروض أيضا أن سعره في الأردن 950 دينار أردني.

https://thaqfny.com/2537533/سعر-ومواصفات-آيفون-14-برو-ماكس-هاتف-المش/

حيث أنه في النهاية يكون هاتف ايفون 14 برو ماكس من افضل الهواتف التي تكون مشهورة في الفترة الأخيرة ويمكنك أن تقوم بالانتظار حتى موعد قريب حتى الاعلان عن أبرز التفاصيل الخاصة بالهاتف في الفترة الأخيرة ولهذا السبب وضحنا بكم أبرز الأمور الخاصة بهذا الهاتف، ومواعيد الإعلان عن الهواتق الأخرى ولهذا السبب يمكنك أن تقوم بالاعلان عن هاتف ايفون 14 برو ماكس

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سعر ومواصفات آيفون 14 برو ماكس هاتف المشاهير أقوي كاميرا وأقوي شاشة 2022 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.