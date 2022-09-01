شحن كوينز بيس 2023 موبايل مجانا 1200 كوينز وأحداث اليوم الخرافية

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عمر شويل - جدة شحن كوينز بيس 2023 موبايل مجانا ، انطلقت منافسات اليوم الخميس من لعبة إي فوتبول 2023 موبايل. وتستمر شركة كونامي في إبهارنا حيث أطلقت العديد من الأحداث الجديدة والتي من الحصول على كوينز إي فوتبول 2023 مجانا بدون دفع أي رسوم. بالإضافة إلى بكجات تم إصدارها لأول مرة بكجات epic وبكجات اللاعبون المطورون. حيث مطورون بشكل خرافي وأسطوري لاعبون يستحقون الشراء. وذلك لتقوية أداء الفرق الضعيفة وتحسين ترتيب المستخدمين المبتدئين في اللعبة. حيث جاءت فرصة المبتدئين الآن لإطلاق عنانهم عبر اللعبة. وجمع الكوينزات المجانية لشراء هذه البكجات. واليوم سوف نتعرف سويا على كيفية شحن كوينز pes 2023 مجانا وما هي الأحداث التي انطلقت اليوم في اللعبة. وذلك من خلال الفقرات المقبلة.

شحن كوينز بيس 2023 موبايل مجانا

للمبتدئين الذي لا يعرفون ماهي الكوينزات. هي عبارة عملة داخل اللعبة يتم التعامل بها لشراء لاعبين أساطير ولاعبين حاليين مطورين. وتختلف بطاقة اللاعب العادي من اللاعب المطور في القوة والسرعة والتصويب على المرمى وكذلك في الأداء الدفاعي بالنسبة للمدافعين. وتختلف أيضا كوينزات اللعبة عن عملة الجي بي وبطاقات ترشيح بنظام 5 نجوم. كما يمكن بعد الحصول على كوينز بيس 2023 مجانا. شراء هؤلاء اللاعبين وإضافتهم في الفريق كما يمكن أيضا تطويرهم أكثر عبر بطاقات التدريب التي يتم الحصول عليها من المنافسات وكذلك الهدايا. وهي بطاقات من 1000، 4000، 10000.

كيف تحصل على كوينز pes 2023 مجانا

ليتم شحن كوينز بيس 2023 موبايل مجانا يجب إتباع الطرق حيث سنبدأ الآن بعرض الطريقة الأولى وهي طريقة تسجيل الدخول.

يمكن أولا تحميل لعبة إي فوتبول 2023 موبايل على الهاتف مجانا من خلال المتاجر الرسمية.

على الهاتف مجانا من خلال المتاجر الرسمية. كما يجب أن يتم تسجيل أسم اللاعب وعمره.

كذلك سيتم بعد ذلك فتح قائمة هدايا تسجيل الدخول والمكونة يوميا من عملات جي بي ويوم أخر 50 كوينز مجانية في الأسبوع.

بعد غلق ناقذه الهدايا الأولى سوف يتم فتح نافذه أخرى وهي سبشيال login وفي هذه النافذه هناك العديد من الهدايا الأسطورية والتي تتكون من بطاقات التدريب من فئة 10 ألاف وكوينزات مجانية تقدر بحوالي 230 كوينز على مدار الأسبوع.

إذا قمنا بجمع الكوينزات الماضية على مدار الشهر سوف يتم شحن كوينز pes 2023 مجانا بمقدار حوالي 1100 كوينز كحد أدنى. أي هناك فرصة لتقوية فريقك في غضون شهر فقط.

الحصول على كوينز إي فوتبول 2023 مجانا

من الطرق الأكثر شيوعا أيضا والتي تم إصدارها في لعبة إي فوتبول 2023 موبايل هي شحن كوينز بيس 2023 موبايل مجانا عن طريق المنافسات. حيث يتم أسبوعيا نزول منافسات وتحديات يمكن من خلالها الحصول على 50 كوينز إضافية أسبوعيا ومن خلال التالي.

داخل اللعبة هناك أيقونات عديدة يجب خيار أيقونة match.

كما يجب خيار أيقونة events.

كذلك يجب خيار أخر أيقونة وهي worldwide clubs. حيث أن هذه الأيقونة تتضمن ثلاثة تحديات يجب الفوز بهم ليتم الحصول على كوينز بيس 2023 مجانا إضافية بعدد 50 كوينز مجانية أسبوعيا وشهريا 200 كوينز. ويجب ملاحظة أنه يتم تجديد هذه التحديات أسبوعيا تحديدا يوم الخميس من كل أسبوع لذلك يجب الفوز بها قبل الخميس المقبل.

أحداث تحديث لعبة إي فوتبول 2023 موبايل الخميس 1 سبتمبر

منذ لحظات انطلقت أحداث اليوم الخميس 1 من سبتمبر وبهذا التحديث العديد من المميزات والأحداث وهي كالتالي.

نزول بكج epic من أسطاير إنتر ميلان الإيطالي.

نزول تحديات من مباراة واحدة وهديتها الحصول على لاعب مجاني من بكج epic.

تجديد تحديات الكوينز ويتم من خلالها شحن كوينز pes 2023 مجانا بعدد 50 كوينز مجانية بعد الفوز مباشرة.

بعدد 50 كوينز مجانية بعد الفوز مباشرة. كما تم نزول حدث الحصول على عملات الجي بي وبطاقات التدريب من فئة 4000.

بكج أسطوري من نجوم الأسبوع وعلى رأسهم اللاعب إيرين هالاند بقوة 96 حيث أنها أقوى نسخة للاعب في هذا التحديث من اللعبة.

وهنا قد وصلنا لنهاية المقالة والتي تم فيها معرفة كيفية شحن كوينز بيس 2023 موبايل مجانا وأهم أحداث لعبة إي فوتبول 2023 موبايل الجديدة تحديث اليوم الخميس 1 سبتمبر. نتمنى لجميع متابعينا الاستمتاع باللعبة كما نتمنى لكم دوام الصحة والعافية.