نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة تحميل Minecraft ماين كرافت الأصلية للاندرويد أخر إصدار في المقال التالي

عمر شويل - جدة Minecraft من أشهر وأمتع ألعاب الفيديو جيم الذي حازت على إعجاب الملايين عشاق الابتكار والإبداع، فهي ليست مجرد لعبة عادية ولكنها متميزة في تنمية القدرة الإبداعية والتفكير لإنشاء أفصل مباني وسكنات داخل اللعبة، لذلك سوف نقدم لك أسرع طريقة للحصول على الاصدار الاخير على هاتفك، وطرق مشاركة الأصدقاء ومميزاتها. اللعبة الإبداعية الأولى Minecraft أصبح بإمكانك الآن تحميلها والاستمتاع بها على جوالك، حيث أصدرت شركة “Mojang” النسخة المطورة والجديدة بعد تعديل كافة المشاكل في النسخة القديمة مقابل ٢٦ دولار أمريكي، لتصبح اللعبة أكثر متعة لتبدأ في تحطيم الكتل وبناء أجمل المباني والبيوت ثلاثية الأبعاد.

خطوات تحميل Minecraft

إذا كنت تبحث عن خطوات تحميل اللعبة على موبيل اتبع الآتي:

لأصحاب الهواتف الاندرويد الدخول لمتجر جوجل بلاي.

ثم كتابة اسم اللعبة في خانه البحث.

ثم ستظهر لك الصفحة الأساسية للعبة، اضغط على الأيقونة الخضراء المدون عليها السعر.

بعد ذلك حدد وسيلة الدفع بين بطاقة ائتمانية، بطاقة سحب آلي.

ثم أكد دفع قيمة اللعبة وسوف يتم تحميلها على جوالك.

طريقة تحميل Minecraft Education

قدم المطور السويدي ماركوس بيرسون نسخة تعليمية مخصصة للأطفال، لتنمية مهارة التعاون والإبداع من خلال مهمات اللعبة، للحصول عليها اتبع الآتي:

ادخل على متصفح الإنترنت الخاص بجوالك، ودون في مربع البحث “Minecraft Education Edition”.

“Minecraft Education Edition”. سيظهر لك صفحة التحميل اضغط على مربع “تثبيت”.

كيف تلعب مع أصدقاء في ماين كرافت؟

لكي تتمكن من مشاركة اللعب مع اصدقائك ماين كرافت، اتبع الآتي:

افتح اللعبة على جهازك وحدد لاعب واحد.

انقر فوق متابعة تسجيل الدخول من حساب مايكروسوفت مجانًا.

دون الأيميل الخاص بحسابك والباسورد، ثم اضغط التالي.

حدد حسابك في لعبة ماين كرافت وشوف تتلقى رسالة في إعدادات اللعبة لدعوة الأصدقاء.

اضغط على كلمة دعوة وحدد قائمة اصدقائك وشاركهم اللعب.

ماهي مميزات لعبة Minecraft ؟

تضم ماين كرافت العديد من المميزات التي تجعلها مختلفة، وهي كالآتي:

ذات جودة وتقنية ثلاثية الأبعاد عالية.

تساعد في تنمية مهارة الإبداع.

تناسب كافة الأعمار بدايةً من عمر سبع سنوات.

تدعم كافة أنواع الأجهزة.

الوصف

لعبة Minecraft النسخة الجديدة من أشهر ألعاب التفكير شهرةً، يتوافر منها سلسلة متنوعة بين ماين كرافت تعليمي، ماين كرافت ستوري مود، دونجنس وكل نسخة بتقنية أفضل وأعلى من العام السابق لها.

الخاتمة

قدمنا لك طريقة تحميل لعبة Minecraft على جوالك، سواء بهدف الاستمتاع باللعب أو تنمية مهارات طفلك، كما وضحنا خطوات اللعب مع الأصدقاء وأهم المميزات التي تقدمها لك اللعبة.