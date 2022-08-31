انت الان تتابع خبر سعر ومواصفات هاتف Oppo A57 e.. اوبو هتقلب الدنيا بإمكانياته العبقرية وبرخصه والان مع التفاصيل

سعر ومواصفات هاتف Oppo A57 e

مواصفات هاتف Oppo A57e

رياض - احمد صلاح - إحدى إصدارات أوبو الجديدة هووالذي تم إطلاقه مؤخرًا من قبل الشركة، مع العلم أنه لم يكن الأول لها لهذا العام فقد أصدرت أوبو عددا من الهواتف التي أكدت أنها جديرة لتكون منافسًا شرسًا لكبرى شركات الهواتف الذكية العالمية مثل سامسونج، شاومي وغيرها من الشركات المحتلة لسوق الهواتف العالمي، على سبيل المثال فإن إصدار أوبو رينو 8 فور جي لاقى استحسانًا كبيرًا من قبل مستخدميه،في هذا المقال سوف نستعرض لكم أهم مميزات هاتف أوبو A57e مع ذكر سعره في السوق المصرية المحلية للهواتف.

بدأت أجهزة أوبو مؤخرًا بالانتشار في الأسواق والحصول على إقبال كبير عليها من المستخدمين، حيث أنها تزود أجهزتها بأهم ما يحتاجه أي مستخدم مثل البطارية القوية، الكاميرا عالية الجودة والمعالج المتصل بذواكر تلبي احتياج المستخدمين لتخزين الملفات، وهذه أهم مواصفات هاتف اوبو الجديد:

• بطارية الهاتف: 5000 مللي أمبير

• يدعم خاصية الشحن السريع بقوة 15 وات

• مقاوم للماء والغبار

• المعالج: ثماني النواة من إنتاج شركة

• ذاكرة التخزين الداخلية: 64 , 128 جيجابايت

• ذاكرة الوصول العشوائي: 4 جيجابايت

• جودة الكاميرا الخلفية: 13 ميجابكسل

• جودة الكاميرا الأمامية: 8 ميجابكسل

• قياس الشاشة: 6.56 بوصة

• نوع الشاشة: كولاكوم واالدقة HD

سعر هاتف Oppo A57e في مصر

سعر هاتف Oppo A57e في مصر

إن سعر الهاتف 175 دولار أمريكي أي مايعادل 3360 جنيه مصري.