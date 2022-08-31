نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد تحديد موعد الإعلان عن آيفون 14.. تقارير تكشف مفاجأة في السعر والشاشة وصور مسربة في المقال التالي

عمر شويل - جدة قبل الإعلان رسميًّا عن هاتف آيفون 14 يوم الأربعاء الموافق 7 سبتمبر 2022م، خلال المؤتمر السنوي لشركة أبل الأمريكية، اتسعت دائرة التسريبات عن إمكانات وشكل وسعر الهاتف المنتظر، إذ من المتوقع أن يأتي بسعر أعلى من النُّسخة الأخيرة آيفون 13، كما سيشمل على بعض التحديثات بشأن الشاشة والكاميرات الأمامية والخلفية.

سعر آيفون 14 والسعر والتحديثات الجديدة

ووفقًا لخبراء في أسواق الهواتف، فإن شركة أبل من المقرر أن ترفع سعر هاتف آيفون 14 بنحو 100 عن سعر آخر نسخة أصدرتها من السلسلة، بسبب زيادة تكلفة مختلف مكونات هواتف أبل.

وبالنسبة للتحديثات التي أجرتها الشركة على النسخة المنتظر طرحها في الأسواق، فإنها من المقرر أن تطال الشاشة التي تأتي بنقاء كبير، وكاميرا بدرجة وضوح قدرها 48 ميجابيكسل مع فئة برو، ولا يحتوي الهاتف على “نوتش”، وهو عبارة عن نتوء في أعلى شاشة الهاتف ويضم الكاميرا الأمامية والسماعة، كما يتوقع أن تتخلى شركة أبل عن فئة آيفون ميني لمصلة آيفون 14 ماكس بمقاس 6.7 بوصة.

صور مسربة من هاتف iphone 14

وكشفت تسريبات عن صور لهاتف آيفون 14 برو، وآيفون 14 برو ماكس، أظهرت الكاميرا الأمامية داخل الشّاشة، وفقًا للتصميم الجديد لشركة “أبل” بشأن مكان الكاميرا التي تأتي تحت الشاشة، وهو ما ظهر في حاسوب ماك بوك خلال العام الماضي.

وأفادت تقارير بشأن إمكانات الهاتف الجديد، أن شركة أبل حرّكت رموز شركة الاتصال ورمز البطارية وخدمة “واي فاي” إلى الأسفل قليلاً نحو اليَمِين، ومن المتوقع أن تزيد مساحة التخزين إلى حد يصل إلى 2 تيرابايت، وأن تعمل جميع طرازات النسخة الجديدة من آيفون على أحدث إصدار من iOS من أبل، ورغم التحديثات الجديدة فإن آيفون 14 سيأتي مشابها لجهاز لآيفون 13، رغم أن أبل ستلغي إصدار “ميني” البالغ حجمه 5.4 بوصة، وتضيف نموذجا بشاشة 6.7 بوصة، وهي ستكون المرة الأولى التي تُطلق فيها الشركة الأمريكية جهاز آيفون بشاشة بهذا الحجم غير إصدار “برو”.

تسريبات تكشف مفاجأة جديدة بشأن شاحن آيفون 14 الجديد

كما أفادت تساريب مؤكدة بأن أبل سوف تُصدر شاحن GaN بقوة تصل إلى 30 واط وذلك لهواتفها الجديدة iphone 14، وبذلك يكون أول شاحن يأتى بهذه القدرة مع هواتف أبل، كما أنه سوف يأتى بتصميم مختلف عن الشواحن السابقة، والذي سوف يعمل على تحديد مدة الشحن بشكل ملحوظ وفق ما أفادت التقارير التى نُشرت مؤخراً، ولكن حتى الآن لم يتم التأكد من أن الشاحن سوف يكون لجميع سلسلة هواتفها الجديدة أم سوف يقتصر فقط على طراز pro.