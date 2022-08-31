نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شحن شدات ببجي في ثواني ستحصل علي 11 ألف شدة يوميا في المقال التالي

عمر شويل - جدة شحن شدات ببجي بأسرع طريقة من خلال الايدي فقط، كما يتيح لك جمع الكثير من الهدايا المجانية بسهولة، لذا دعنا نتعرف على كيفية الحصول على شدات ببجي دون التسبب في أي مشكلة لحسابك، ودون التعرض للسرقة من خلال المواقع الاحتيالية والمزيفة، كل ما عليك فعله هو قراءة المقال حتى تعرف الطريقة، من الآن فصاعدًا أصبح شحن pubg وهو أمر سهل لا يستغرق سوى بضع دقائق.

شحن شدات ببجي عن طريق الايدي

تتعدد الطرق التي يمكنك من خلالها الحصول علي ما تريد من الشدات، ومثل الشحن من خلال الموقع الرسمي الخاص باللعبة وهو midasbuy حيث انه الموقع الرسمي وأمن تماما علي حسابك، ويقوم بتوفير العديد من العروض التي يمكنك استغلالها لكي تحصل جميع اليو سي، وكل ذلك عن طريق كتابة الايدي الخاص بك واتباع الخطوات التي سيتم ذكرها أدناة.

موقع شحن شدات ببجي Midasbuy

اولا فتح MIDASBUY عبر اي متصفح.

بعد تسجيل الدخول، يتم تسجيل معرف كل شخص في PUBG Mobile.

بعد أن يتم تسجيل رقم الايدي في الموقع، سيتم عرض جميع البيانات الخاصة بك على الموقع.

ثم اختيار عدد الشدات وتحديد طريقة الدفع المتاحة لديك.

بعد ذلك، يتم عرض صفحة جديدة في موقع MIDASBUY يتم من خلالها تسجيل البيانات المطلوبة لك.

بعد الخطوات المذكورة أعلاه، سيتم فتح صفحة بالشروط والأحكام يجب الموافقة على موقع الشحن المعيب .

بعد ذلك ، تحتاج إلى تسجيل رقم VISA CARD الخاص بك في حسابك وتسجيل البيانات المطلوبة على الموقع.

يتم إرسال PUBG MOBILE UC كما يتم تسجيل الأرقام الخلفية في بطاقة VISA CARD.

سجل جميع تفاصيل البطاقة، بما في ذلك تواريخ الصلاحية والاسم والبريد الإلكتروني للتسجيل.

في نهاية هذه الخطوات، انقر فوق الدفع الآن

بعد ذلك ستحصل علي الشدات في حسابك بكل سهولة.

أكواد ببجي موبايل

توفر اللعبة كل يوم عدد من الاكواد التي تحمل الكثير من الهداية للاعبين، وسنوفر بعض منهم داخل هذا المقال:

JJCZCDZJPU

KUZBZGWF

الكود SD16Z66XHH.

BGFPZBBZ6XM

BBKVZBZ6FW

شدات ببجي UC

يمكنك أيضا الشحن عن طريق بطاقات جوجل بلاي، ويمكنك الحصول عليها عن طريق الشراء بشكل مباشر من جوجل، او عن طريق مشاهدة بعض الإعلانات في جوجل لكي تمنحك الرصيد المناسب للشراء، ويتم الشحن عن طريق اللعبة مباشرا دون الحاجة الي الذهاب الي مواقع.