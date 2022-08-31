نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اكواد فري فاير من الموقع الرسمي قارينا وطريقة شحن جواهر Free Fire في المقال التالي

عمر شويل - جدة اكواد فري فاير غير مستعملة وصالحة للجميع وريقة شحن الجواهر من الموقع الرسمي Garena، يستخدمها لاعبين قارينا فري فاير حيث يستخدمونها لشراء مختلف العناصر القتالية في اللعبة، بالإضافة إلى الملابس والرقصات والمركبات الحديثة وغيرها من مختلف العناصر الهامة، حيث أن الشركة المنتجة للعبة تحرص من حين لآخر على تقديم العديد من الإضافات والمميزات من خلال هذه الأكواد، والذي من خلال استخدامها في اللعبة يحصل اللاعب على هذه العناصر المميزة.

اكواد فري فاير

تعد أكواد Free Fire عبارة عن مجموعة من الحروف والرموز والأرقام، والتي وضعتها الشركة المنتجة للعبة كدلالة على العديد من الإضافات التي قامت بتزويد لعبة فري فاير بها، حيث نجد أن اللاعب يمكنه بكل سهولة من خلال استخدام هذه الأكواد الحصول على الأسلحة والملابس والمعدات والرقصات، وذلك يتم بكل سهولة عن طريق استبدال هذه الأكواد بهذه العناصر من الموقع الرسمي لشحن الجواهر والاكواد قارينا.

كيفية استعمال كودات فري فاير

يهتم الكثير من اللاعبين بالتعرف على كيفية استعمال كودات فري فاير، لذا سوف نوضح لكم هذه الخطوات بكل سهولة من خلال الآتي:

يتم الدخول عبر موقع لعبة فري فاير الرسمي.

يقوم اللاعب بعد ذلك بتسجيل الدخول من خلال الحساب الذي قام اللاعب بالتسجيل به.

بعد ذلك يتم كتابة الكود الخاص باللعبة.

ومن ثم يتم الضغط على أيقونة تأكيد.

بعد تنفيذ الخطوات السابقة بشكل صحيح يتم الحصول على المكافأة التي يقدمها لك هذا الكود.

أكواد Free Fire جديدة

إليكم أحدث أكواد Free Fire التي يبحث عنها العديد من اللاعبين، وهي كما يلي:

كود صندوق لوت سلاح ببغاء استوائي: 4EUWRCXKPLV8.

كود فري فاير للحصول على مكافئة العشوائية :FBSH-ARE1–0RBU5.

كود جواهر :YAPQSSRUEYVD.

كود فري فاير أكاديمية المتمردين :KPHU7KHDRLKW.

كود فري فاير لوت سلاح سيد العقول :RP4TXG29EXSJ.

طريقة شحن جواهر فري فاير

يمكنك شحن جواهر فري فاير بكل سهولة عبر الموقع الرسمي للعبة، وذلك من خلال الخطوات التالية: