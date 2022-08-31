نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة تنزيل Gta san andreas grand theft auto san andreas للموبيل في المقال التالي

عمر شويل - جدة Grand Theft Auto san andreas من ألعاب الأكشن المفضلة لدى الكثير منا، صدرت على نظام بلاي ستيشن في أكتوبر2004 ميلاديًا وفي عام 2005م على الحاسوب والاكس بوكس قامت بنشرها شركة روكستار جيمز، تعتبر اللعبة الخامسة في سلسلة غراند ثفت أوتو والثلاثة في مستوى الألعاب ثلاثية الأبعاد، حققت نجاحًا باهرًا على مستوى النقد في جميع المنصات. لعبة GTA san andreas طورت من قبل روكستار نورث، تدور أحداث اللعبة في البداية من مدينة لوس سانتوس، بعد إنجاز مجموعة من المهام داخل المدينة يستطيع اللاعب الوصول إلى مدينة أخرى ونستعرض الأن أهم مميزات اللعبة وطريقة تنزيل اللعبة علي الموبيل بخطوات سهلة.

خطوات تحميل Grand Theft Auto san andreas للاندرويد

نعلم أنك ترغب في معرفة كيفية تحميل هذه اللعبة، لذلك يجب عليك إتباع كافة التعليمات التالية:

في البداية افتح متصفح جوجل بلاي على هاتفك المحمول.

اكتب داخل خانة البحث اسم اللعبة GTA san andreas، ثم اضغط على علامة بحث.

اضغط على أيقونة التثبيت.

ادخل جميع بيانات الدفع الإلكترونية، حتى يتم التحميل.

عندما تتأكد من الدفع، سوف تبدأ اللعبة في التثبيت على هاتفك الذكي.

تشغيل لعبة Grand Theft Auto san andreas على الكمبيوتر

لمعرفة كيفية تشغيل هذه اللعبة على الكمبيوتر، يلزم عليك إتباع كافة الخطوات التالية:

في البداية حمل اللعبة عن طريق الموقع الرسمي للعبة.

ثم ادخل جميع البيانات المطلوبة منك للقيام بفتح اللعبة.

ثم استخدام لوحة المفاتيح في التحرك يمين ويسار وأيضًا الصعود إلى الامام والرجوع إلى الخلف والجري وسط الشوارع.

يمكنك جمع الكثير من المال لشراء أسلحة تساعدك في الدفاع عن نفسك والهروب من العصابات، أيضًا يمكنك ركوب السيارة للهرب من الشرطة.

ما هي مميزات لعبة GTA san andreas؟

أعلم أنك تبحث عن إجابة هذا السؤال، لذلك سوف يتم إيضاحها لك مباشرةً في السطور التالية:

توفر لك ميزة الحفظ التلقائي.

يمكنك قيادة السيارات والدراجات الهوائية والبخارية.

يوجد داخل اللعبة سيارة إسعاف ومطافي وأيضًا الشرطة متواجدة في كل مكان.

خريطة اللعبة مفتوحة بالكامل، مما يجعلك تذهب إلى أى مكان في اللعبة.

يتوافر بها العديد من المهام المتنوعة التي سوف تستمتع باتمامها.

الرسوم داخل اللعبة ذات جودة عالية.

أتاحت لك فرصة التبديل بين الشخصيات البحرية.

الوصف

يمكنك تنزيل لعبة GTA san andreas بكل سهولة على هاتفك المحمول من خلال متجر جوجل بلاي، يوجد العديد من مميزات تلك اللعبة منها، الرسومات ذات جودة عالية وفرصة التبديل بين الشخصيات البحرية، يتم تشغيلها على الكمبيوتر عن طريقة استخدام لوحة المفاتيح في التحرك يمين ويسار.

الخاتمة

لقد قمنا بتوضيح كيفية تحميل لعبة Grand Theft Auto san andreas عن طريق جوجل بلاي، وأيضًا وضحنا لك جميع مميزاتها بأسلوب يسهل عليك اتباعه.