نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أيفون ١٣ برو ماكس بالتقسيط فوري لجميع الفئات وبسعر الكاش بدون مقدم في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعلن شركة أمازون عن تقديم تسهيلات وخصومات كبيرة عند شراء السلع بالتقسيط من متاجرها المنتشرة في أنحاء المملكة العربية السعودية لذلك تعلن شركة أمازون بالتعامل مع مصرف الراجحي عن تقسيط هاتف أيفون ١٣ برو ماكس على فترة سداد تصل إلى ١٢ شهر بدلا من شراءه بسعر الكاش فقد حرصت شركة أمازون ومصرف الراجحي على تحقيق حلم كثير من المواطنين السعوديين وهو تيسير طرق الحصول على هاتف أيفون ١٣ برو ماكس بالتقسيط من أمازون وذلك من خلال استخدام بطاقات مصرف الراجحي الائتمانية بحد أدنى 100 ريال سعودي وفترة سداد تصل إلى 60 شهر.

خطوات الحصول على جوال أيفون ١٣ برو ماكس بسعر كاش من بنك الراجحي

وضع مصرف الراجحي مجموعة من الخطوات للحصول على جوال أيفون ١٣ برو ماكس بسعر كاش وتتمثل هذه الخطوات في الآتي:

الدخول على رابط موقع أمازون السعودية.

على المستعلم اختيار الهاتف المراد الحصول عليه بالتقسيط من أمازون.

غي حالة الدفع ينبغي على المستعلم الدفع ببطاقة مصرف الراجحي الائتمانية.

عند الدفع ببطاقة بنك الراجحي الائتمانية يجب تحويل عملية الدفع إلى أقساط وفق برنامج تسهيل وذلك بالاتصال ب ٩٢٠٠٠٣٣٤٤.

الشروط اللازمة للحصول على جوال أيفون ١٣ برو ماكس بالتقسيط من أمازون

لقد قرر مصرف الراجحي مساعدة كثير من المواطنين السعوديين على الحصول على هاتف أيفون ١٣ برو ماكس بالتقسيط إذا توافرت هذه الشروط التالية: