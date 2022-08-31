فرصة ذهبية من مسابقة الحلم جائزتين مرة واحدة 200000$| اشترك الآن عبر جوالك

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عمر شويل - جدة تواصل مسابقة الحلم الكشف عن مفاجآتها الرائعة التي ينتظرها جمهورها باستمرار، فبعد أيام من الكشف عن اسم الفائز بجائزة المسابقة بقيمة 150 ألف دولار أمريكي، والتي تم السحب عليها خلال الأيام القليلة الماضية، وفاز بها المواطن السعودي علي عسيري، تم الإعلان عن قيمة السحب الجديد المقبل، وكانت المفاجأة أنه سحبين في وقت واحد وليس سحبًا واحدًا، وسيكون بقيمة 200 ألف دولار أمريكي على جائزتين، كل جائزة بقيمة 100 ألف دولار، وسيتم اختيار فائزين دفعة واحدة خلال حلقة السحب عبر فضائية إم بي سي مع الإعلامي مصطفى الأغا بنظام القرعة العشوائية على الهواء مباشرة.

الاشتراك في مسابقة الحلم

وفور الإعلان عن السحبين الجديدين خلال الفترة المقبلة، تم فتح باب الاشتراك في مسابقة الحلم لهما، وتلقي طلبات المشاركة من جميع الدول عبر الأرقام المدرجة الخاصة بكل دولة، او من خلال الرقم الدولي الموحد للتواصل من جميع الدول بلا استثناء، مع استمرار التسجيل عبر الطرق الثلاث الأساسية المعروفة، والتي تتمثل في:

أولاً: الاشتراك من خلال الاتصال الهاتفي:

وذلك عبر الاتصال على رقم بلدك والإجابة الصحيحة على أسئلة المسابقة، مع استمرار السير في خطوات الاشتراك حتى يصلك رسالة بقبول اشتراكك في أقرب سحب.

ثانيًا: الاشتراك من خلال الرسائل النصية:

أو المشاركة في المسابقة من خلال خدمة الرسائل النصية التي تحتوي على كلمة حلم أو مرادافتها من اللغة الإنجليزية والفرنسية، وإرسالها إلى رقم بلدك في المسابقة أو الرقم الدولي الموحد، ثم الإجابة الصحيحة أيضًا على الأسئلة التي تصلك على نفس رقم جوالك الذي قُمت بالاشتراك من خلاله، مع مراعاة أنه كلما كانت إجاباتك صحيحة، كلما زادت فرص فوزك في المسابقة ودخولك السحب أكثر من مرة.

ثالثًا: الاشتراك من خلال تطبيق حلم:

كما يُمكنك الاشتراك في مسابقة الحلم أيضًا، من خلال تطبيق حلم للهواتف الذكية الذي يتم تحميله وتثبيته على جوالك، ثم البدء في استخدامه والاشتراك والمشاركة عبره بكل سهولة باتباع عدة خطوات بسيطة أيضًا، ثم ارسال موافق أو اشتراك.