نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر آبل تكشف عن موعد إطلاق آيفون 14 والسعر للمتوقع في المقال التالي

عمر شويل - جدة الشركة الأمريكية آبل تكشف عن موعد إطلاق آيفون 14، في حدث ضخم جدا في السابع من شهر سبتمبر القادم، و الحدث متوقع أن يدور حول تشكيلة ايفون فورتين الجديدة، مع عدد من الساعات الذكية المحدثة.

مؤتمر شركة أبل ٢٠٢٢

سوف يكون العرض التقديمي في المؤتمر حاملاً لعنوان far out:

سيقام العرض على خشبة مسرح Steve Jobs théâtre بالمقر الرئيسي للشركة في ولاية كاليفورنيا الأمريكية.

كما سيتم بث العرض التقديمي بالكامل عبر مواقع الشركة الإلكتروني.

حيث يعتبر إطلاق النسخة الجديدة من هواتف آيفون من أهم اللحظات لعملاء الشركة.

وكما تخطط إدارة الشركة للكشف عن منتجات أكثر تطوراً من المعتاد في الأشهر القليلة القادمة.

وسيتضمن المؤتمر مجموعة من أجهزة iPad Mac, AirPods والتي سيتم طرحها في النصف الأول من سنة 2023.

آبل تكشف عن موعد إطلاق آيفون 14

وذكرت المصادر أن شركة آبل الأمريكية تعمل على خطة إطلاق آيفون 14 بأربعة إصدارات مختلفة.

كما أن المؤتمر سيشمل ثلاث إصدارات من الساعة الذكية apple watch.

أما بالحديث عن الأربعة إصدارات من هاتف آيفون فورتين فإنه سيشمل نسختين قياسيتين، ونسختين من طراز Pro.

وستكون هذه المرة الأولى لشركة آبل التي تصدر فيها هاتف بحجم ٦,٧ بوصة.

وهذا المؤتمر لن يشمل نسخة مصغرة من هاتف آيفون فورتين كما حدث مع ايفون 13، وآيفون 12.

ومن المتوقع أن يكون سعر آيفون 14 تقريباً 800 دولار، بينما في السعودية 3000 ريال، والسعر في مصر يصل إلى 15100 جنية.

آيفون 14 Pro