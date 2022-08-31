نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طرح IPHONE 14 PRO MAX بموعده وزيادة ملحوظه في سعر هاتف IPHONE 14 PRO MAX في المقال التالي

عمر شويل - جدة طرح IPHONE 14 PRO MAX بموعده المحدد مسبقاً وتقريباً بداية شهر سبتمبر القادم الذي يفصلنا عنه ساعات . و سعر هاتف IPHONE 14 PRO MAX سيشهد زيادة ملحوظة وفقاً للمعلومات المتداولة عنه . كما سيتم طرح أيفون 14 برو ماكس بسلسلة متنوعة مكونة من أربعة هواتف مختلفة وهي IPHONE 14 ، IPHONE 14 PRO MAX . بجانب IPHONE 14 PRO ، IPHONE 14 MAX . حيث أن مواصفات iphone 14 pro max تختلف نسبياً عن باقي السلسلة الجديدة لهواتف أيفون . كما أنه مع طرح تلك السلسة ستأتي الساعة الرقمية المنتجة من شركة أبل مع أجهزة متنوعة آيبود ولكن هناك . بعض المنتجات من شركة أبل سيتم الإعلان عنها في وقت لاحق . وعبر سطور مقال اليوم من “موقع ثقفني” سنتعرف علي تفاصيل سعر هاتف IPHONE 14 PRO MAX ومواصفاته .

طرح IPHONE 14 PRO MAX في موعده

كان سيتم طرح IPHONE 14 PRO MAX متوقعاً في يوم 17 من شهر سبتمبر ولكن تم قرب ذلك الموعد ليصبح متوقعاً يوم . 7 من شهر سبتمبر وفقاً للمعلومات المتداولة عن إطلاق هاتف أيفون 14 . كما أن مواصفات iphone 14 pro max تحتوي علي العديد من التقنيات التي تميزه بين العديد من الهواتف الذكية الأخير . كذلك بجانب أن الكاميرا تم ترقيتها بشكل ملحوظ بدقة فائقة الجودة عند القيام بتصوير المقاطع المختلفة . كما أن هاتف أيفون 14 برو ماكس سيتم طرحه بسلسة تخزين مختلفة ستكون مساحاتها . 64GB و 128GB و 256GB و 512GB ولكل من مساحات التخزين هذه . سعر يختلف عن الأخري في سلسلة هواتف IPHONE 14 أما عن مواصفات iphone 14 pro max . نتعرف عليها بالسطور القادمة من مقال اليوم “بموقع ثقفني” .

طرح IPHONE 14 PRO MAX بمواصفات متعددة

مواصفات iphone 14 pro max الخاصة بشاشته فهي زجاجية مع أطار فولاذي . كما أن حجم شاشة أيفون 14 برو ماكس 6.7 بوصة تحتل من مساحة الهاتف 88.4% . دقة شاشة IPHONE تصل إلي 2778*1284 بكسل مما يجعل وضوحها أنقي وأعلي . كذلك بجانب تحديث معالج iphone 14 pro max بتقنية 5 نانو وهي Chipest Apple A16 Bionic . ترقية المعالج للرسوميات بتقنية جديدة وهي Apple GPU . كما ضمن مواصفات iphone 14 pro max الخاصة بالذاكرة العشوائية تأتي مساحاتها 6GB . يحتوي هاتف أيفون علي 3 كاميرات الأولي بدقة 48MP وهي الكاميرا الخلفية . أما عن الكاميرتان الآخرتان وهي الأمامية تصل دقتهما إلي 12MP . كما سنتعرف علي أسعار هواتف أيفون الجديدة في السطور القادمة من مقال اليوم “بموقع ثقفني” .

سعر هاتف IPHONE 14 PRO MAX تقريبياً

طرح IPHONE 14 PRO MAX مع باقي السلسلة من أيفون يشهد أرتفاع ملحوظ في الأسعار والتي ستكون كالآتي :-

بالنسبة لهاتف IPHONE 14 سعة تخزين 128GB سيكون سعره 799 دولار أمريكي . كما أن أيفون 14 فئة تخزين 256GB ستكون قيمته 899 دولار أمريكي . بجانب أن أيفون 14 سعة تخزين 512GB سعره سيكون 1099 دولار أمريكي .

أسعار الفئات المختلفة من IPHNE 14 MAX المتوقعة

سعر IPHONE 14 MAX سعة تخزين 128GB بقيمة 899 دولار أمريكي .

كما أن هاتف أيفون 14 ماكس مساحة تخزين 256GB بسعر 999 دولار أمريكي .

كذلك بجانب طرح هاتف أيفون 14 ماكس لفئة تخزين 512GB سعره بقيمة 1199 دولار أمريكي .

ما هو سعر هاتف أيفون 14 برو المتوقع

تحدد سعر هاتف IPHONE 14 PRO لفئة تخزين 128GB بسعر 1099 دولار أمريكي . كما يطرح هاتف أيفون 14 برو مساحة تخزين 256GB بسعر 1199 دولار أمريكي . أما عن مساحة تخزين هاتف IPPHONE 14 PRO قدرها 512GB سعره 1399 دولار أمريكي . كذلك ستطرح النسخة المميزة من أيفون بمساحة 1 TB وسيكون قيمته 1599 دولار أمريكي .

ما هي أسعار هاتف IPHONE 14 PRO MAX المختلفة المتوقعة

سعر هاتف IPHONE 14 PRO MAX لسعة التخزين 128GB ستكون 1199 دولار أمريكي .

لسعة التخزين 128GB ستكون 1199 دولار أمريكي . أما عن سعر أيفون 14 برو ماكس سعة تخزين 256GB بقيمة 1299 دولار أمريكي .

سعة تخزين 256GB بقيمة 1299 دولار أمريكي . كما أن نسخة أيفون الجديدة بسعة تخزين 512GB سعرها سيكون 1499 دولار أمريكي .

كذلك النسخة المميزة في سعة التخزين وهي 1 TB تحدد سعرها 1699 دولار أمريكي .

طرح IPHONE 14 PRO MAX ضمن سلسلة متنوعة من هواتف أيفون التي تصل إلي 4 فئات مختلفة من شركة أبل . متوقعاً أن تطرح في الأسواق العالمية في بداية شهر سبتمبر الذي يفصلنا عنه ساعات قليلة وهذا ما تم توضيحه في مقال “موقع ثقفني” .