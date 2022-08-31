لعبة إي فوتبول بيس 2022 أخر إصدار ألعب حالا eFootball PES 2022 تحديث 2022 الأخير

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عمر شويل - جدة ألعاب كرة القدم من أكثر الألعاب التي يتم تحميلها بواسطة الأشخاص، وذلك لأن الألعاب الجماعية وبالأخص كرة القدم تستحوذ على شهرة كبيرة في العالم، سواء كان عالم عربي أو عالم غربي، لذلك قام المطورين لإنشاء تطبيقات وألعاب خاصة عبارة عن قيامك بلعب كرة القدم ولكن عن طريق الهاتف المحمول، أو جهاز الكمبيوتر، وذلك لتوفير لك متعة اللعب دون الحاجة إلى الذهاب للمراكز مثل البلايستيشن وغيرها من أماكن توفر للأفراد لعبة كرة القدم الإلكترونية.

مميزات لعبة Efootball 2022

اللعبة مليئة بالمميزات، وذلك لأنها من أقدم الألعاب الإلكترونية التي تم إصدارها في فئة ألعاب كرة القدم، ولأن للعبة لها الكثير من المميزات، سنقوم بذكر كافتها:

اللعبة ذات تحميل مجاني من خلال زيارتك لأحد المواقع والحصول على رابط للتحميل، ثم تحميلها كملف، والضغط على تثبيت.

كما تستطيع تحميلها بشكل مباشر من أحد التطبيقات الخاصة بالألعاب كالمتجر وغيره من التطبيقات.

تستطيع أن تقوم بشراء أي لاعب تريده في فريقك، أي يمكنك تكوين فريق مكون من 11، كافة اللعيبة تكون تم اختيارها بواستطك.

كل لاعب تستطيع أن تقوم بتطويره، واللعب في طوله أو بنيته الجسمانية.

يمكنك اختيار البطولة التي تريد اللعب بها، مثل أبطال أوروبا أو كأس العالم، أو الدوريات الكبرى، مثل الإنجليزي والاسباني.

يمكنك أن تلعب مع الذكاء الاصطناعي للعبة، أو اللعب مع زميل لك عن طريق النت.

مواصفات لعبة Efootball 2022

من حيث المواصفات الداخلية لتلك اللعبة، فتأتي بمواصفات عالية الجودة، وشديدة التميز، وإليكم كافة التفاصيل: