نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أقوى وأفضل 4 موبايلات بسعر 3000 لسنة 2022 اشتروا الآن في المقال التالي

عمر شويل - جدة يبحث الكثير من الأشخاص عن موبايلات الفئة المتوسطة وهي موبايلات بسعر 3000 جنيه مصري، ولكن في ذات الوقت تكون هذه الموبايلات جيدة في المساحة والبطارية والكاميرا أيضًا، لذلك نحن في مقال اليوم سوف نقدم لكم أفضل الموبايلات ذات الفئة المتوسطة التي يمكنكم الحصول عليها مع المواصفات الخاصة بكل هاتف فتابعوا معنا الآن.

مواصفات موبايل انفينكس هوت 11 أس

يمتلك هذا الهاتف العديد من المميزات وأيضًا سعر جيد للغاية فهو أقل من 3000 جنيه:

المساحة الداخلية الخاصة به 64 جيجا بايت. الرام 4 جيجا بايت. بينما حجم الشاشة يأتي بسعة 6.6 بوصة. معالج يكون ثماني النواة. الكاميرا الأمامية 8 ميجا بيكسل. بينما الكاميرا الخلفية 13 ميجا بكسل + Al البطارية الخاصة لهاتف انفينكس هوت 11 أس تأتي بسعة 5200 ملي أمبير. سعر الهاتف 2890 جنيه مصري.

مواصفات موبايل سامسونج A03 s أفضل موبايلات بسعر 3000

هذا الهاتف يأتي أيضًا من ضمن قائمة الهواتف ذات الفئة السعرية المتوسطة، ولكن بمميزات ومواصفات رائعة:

الذاكرة الداخلية لهاتف سامسونج A03s هي 64 جيجا بايت. رام: 4 جيجا. حجم الشاشة: 6.5 بوصة وحدة المعالج: ثماني النواة من نوع MediaTek MT6765 Helio P35. الكاميرا الأمامية 5 ميجا بيكسل، وتأتي الكاميرا الخلفية ثلاثية بسعة 13 ميجا بكسل + اثنين ميجا بكسل + اثنين ميجا بكسل. بطارية الهاتف: 5000 مللي أمبير. السعر: 3230 جنيه.

مواصفات موبايل هاتف انفينكس هوت 10s موبايلات بسعر 3000

من أفضل الهواتف التي تندرج في قائمة موبايلات بسعر 3000، حيث له بطارية وشاشة مميزة للغاية:

الشاشة: 6.82 بوصة. وحدة المعالج تكون ثمانية النواة. المساحة الداخلية: 64 جيجا بايت، بينما الرام 4 جيجا بايت. الكاميرا الخلفية مميزة لالتقاط أفضل الصور: 48 ميجابكسل +2 ميجابكسل + AI. بينما تكون الكاميرا الأمامية: 8 ميجا بيكسل. البطارية: 6000 مللي أمبير. ويكون سعر الهاتف 3340 جنيه.

مواصفات موبايل فيفو Y15S رام 3 جيجا ، 32 جيجا

من أفضل هواتف الفئة السعرية المتوسطة، حيث له معالج جيدة للغاية وشاشة كبيرة الحجم، وبطارية رائعة: