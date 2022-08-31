نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر واتساب يُطلق تحديث جديد رائع بشأن التسوق في الهند في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلن تطبيق واتساب الأشهر عالميا في الهند، عن قيامه بتجربة جديدة تخص التسوق من البقالة والتي تتم دون الحاجة لمغادرة تطبيق المراسلة الخاص به، حيث أشارت شركة ميتا Meta المالكة لتطبيق “إنستجرام” عن قيامها بعقد شراكة جديدة مع JioMart والتي تشبه لـ”طلبات مارت” في مصر، حيث أنها توفر الكثير على جميع مستخدمي التطبيق في تلك الدولة خلال الفترة القادمة، حيث أنه يتيح للمستخدمين التسوق وشراء العديد من الأغراض عبر التطبيق في الهند.

ميزة واتساب الجديدة

وذلك طبقا لما تم ذكره من قبل موقع “ذا فيرج”التقني، حيث قال انه متاح للمستخدمي التطبيق إرسال رسالة نصية “HI” إلي رقم محدد ومن ثم الانتقال إلي التسوق، حيث تعتقد شركة “Meta” ميتا أن جميع الرسائل التجارية هي من أهم الأجزاء التي يمكن من خلالها تحقيق الكثير من الأرباح في تطبيق المراسلة الشهير، وكما أشار مارك زوكربيرج وهو الرئيس التنفيذي لشركة ميتا، في منشور علي تطبيق “الفيسبوك” لكي يعلن عن الشراكة التي تتم بين JioMart والتطبيق، كما تعد تلك الشراكة عبارة عن جزء من متصفح داخل تطبيق واتساب ودردشة ذهابا وإيابا, ولكنه يحتوي علي جميع الأشياء التي يحتاجها الكثير من الأشخاص من الاختيار وطريقة الدفع وطريقة التوصيل داخل التطبيق.

وبشكل عام أكثر فإن شركة ميتا تريد أن يكون تطبيق واتساب مثل تطبيق WeChat، و يعتبر هذا التطبيق هو التطبيق الوحيد الذي يحتاجه الكثير من المستخدمين، وذلك لكي يديروا حياتهم, حيث يتيح هذا التطبيق لمستخدميه دفع الإيجار من خلاله، وأيضا شراء تذاكر الحفل، ودفع ثمن الطعام، وكثير من المزايا داخل هذا التطبيق، حيث توفر الكثير من العبء لجميع مستخدمي التطبيق في الهند.



في الحقيقة لقد حاولت الكثير من التطبيقات الأخري السعي للوصول إلي ما حققه تطبيق WeChat، ولكنهم لما يستطيعوا الوصول لمزاياه العديدة، ولكن في تطبيق واتساب الأمر مختلف، بسبب وجود الكثير من الأشخاص الذين يستخدموه، خاصة في بلد مثل الهند، والذي يصل عدد سكانها إلي أكثر من 2 مليار مستخدم، كما تعتبر السوق الأكثر شعبية أيضًا مع حوالي 400 مليون مستخدم في البلاد.