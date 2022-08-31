نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواصفات ايفون 12 برو Max والمميزات والعيوب وكذلك الأسعار بالتفاصيل في المقال التالي

عمر شويل - جدة مواصفات ايفون 12 برو Max هو أحد أهم الموضوعات الشائكة التي تشغل بال العديد من العملاء والراغبين في الحصول علي أحد الهواتف الخلوية العملية. حيث قد أعلنت شركة ابل في وقت لاحق عن الإصدار الجديد من هواتف ايفون الجديدة. فبعدما تم إصدار الهاتف الخلوي ايفون 11 اشتكى بعض العملاء من بعض العيوب البسيطة التي كانت محل التعديل في الإصدار الجديد ايفون 12 برو Max. حيث تسعي شركة ابل دائما لتقديم ما هو جديد لإرضاء عملائها والذين يضعون دائماً ثقتهم في هواتف ايفون الخلوية نظراً لارتفاع معدلات الأمان والإمكانيات والرفاهية الموجودة بالأجهزة. ولهاذ وخلال هذا المقال سيتم تناول كافة تفاصيل مواصفات ايفون 12 برو Max وما هي المميزات والعيوب بالتفاصيل خلال هذا المقال.

مواصفات ايفون 12 برو Max وما هي المميزات

أعلنت شركة ابل عن الإصدار الجديد من هواتف ايفون لتصل إلي الإصدار رقم 12 برو Max والذي يحمل العديد من المواصفات والمميزات التالية:

الهاتف مقاوم للماء والغبار.

الهاتف يدعم خاصية NFC.

يوجد بالهاتف عدد (2) شريحة من النوع نانو و ESIM.

الإطار الخارجي للهاتف من الألومنيوم.

وزن الهاتف خفيف 162 جرام وأبعاد (146.7X71.5X7.4) مم.

مساحة الشاشة (6.1) إنش وبجودة (1170×2532 ) بكسل مع إمكانية دعم تكنولوجيا ( True Tone ) الجديدة.

الهاتف متاح بإمكانيات (4) جيجا ذاكرة عشوائية (رامات) وسعة ذاكرة داخلية (64 , 128 , 256) جيجا وهي ذاكرة كبيرة وعملية من النوع (NVME).

يتمتع الهاتف بمعالج (Processor) قوي جداً وهو (A14 Bionic) من النوع (Apple GBU 4-Q Graphics) والذي يعمل بتكنولوجيا (5) نانو.

يوجد بالهاتف كاميرا أمامية بفتحة عدسة (2.2) وقدرتها (12) ميجا بكسل مع إمكانية فتح قفل الهاتف من خلال كاميرا أمامية لبصمة الوجه.

يوجد بالهاتف الكاميرا الخلفية عبارة عن عدد (2) كاميرا الأولي بفتحة عدسة صغير (1,6) وبقدرة (12) ميجا بكسل والكاميرا الأخري للتصور الواسع بفتحة عدسة (2,4) وبقدرة (12) ميجا بكسل.

يوجد بالهاتف سماعات خارجية قوية بصوت من النوع ستيريو.

يتمتع مستشعرات الضغط الجوي والجيروسكوب وكذلك البوصلة لتحديد الإتجاهات.

يتمتع الهاتف ببطارية سعة (2815) مللي أمبير تستطيع العمل باستخدام الفيديوهات الموجود علي الهاتف (بدون إنترنت) حتي عدد (17) ساعة متواصلة وباستخدام الأنترنت حتي (11) ساعة متواصلة.

يوجد بالهاتف شاحن قوي وسريع بقوة (20) واط.

يوجد أيضاً إمكانية الشحن اللاسلكي بقوة (15) واط.

عيوب الهاتف أي فون 12 ماكس برو

ظهرت بعض العيوب بالهاتف الجديد تتلخص في الآتي:

الجهاز لا يدعم إمكانية إضافة ذاكرة داخلية إضافية.

الجهاز نفس شكل الهاتف السابق ايفون 11 بخلاف الإطار الخارجي.

ضرورة شراء الشاحن والسماعات الخارجية حيث إنها لا توجد مع الجهاز أثناء شراؤه.

النودش الموجود في أعلى الشاشة عريض مما يوحي بأن الهاتف من الطرازات القديمة.

لا يوجد فتحة للسماعات الخارجية ولهذا فسوف يتم استخدام سماعات خارجية يتم ربطها بالهاتف بتكنولوجيا البلوتوث.

أسعار هواتف ايفون 12 ماكس برو في السعودية

تتفاوت أسعار الجوال ايفون 12 برو Max حسب سعة الذاكرة الداخلية واللون الخاص بالهاتف كالتالي:

تراوحت أسعار الهاتف بذاكرة 64 جيجا من (2446 – 3063) ألف ريال سعودي تقريباً.

تراوحت أسعار الهاتف بذاكرة 128 جيجا من (3349 – 4184) ألف ريال سعودي تقريباً.

تراوحت أسعار الهاتف بذاكرة 256 جيجا من (4699 – 5199) ألف ريال سعودي تقريباً.

وينتظر العديد من محبي وعاشقي الهواتف التي تعمل بنظام التشغيل ios الاصدارات الجديدة التي تعلن عنها شركة أبل الأمريكية خلال شهر سبتمبر من كل عام، حيث سيتم الاعلان عن الهواتف الجديدة ايفون 14 خلال المؤتمر الصححفي الذي سيُعقد يوم 7/9/2022 والذي يعتبر بمثابة الاشعار بالبدء في بيع هواتف ايفون 14 بجميع طرازاتها الجديدة يوم 16/9/2022.

كما أن هذه الأسعار تقديرية ويجب القيام بالتدقيق عند شراء الهواتف وبهذا نكون قد أتممنا شرح تفاصيل مواصفات ايفون 12 ماكس برو وكذلك المميزات والعيوب وبعض الأسعار التقديرية المتاحة في المملكة العربية السعودية.