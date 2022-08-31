نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ايفون 14 الإصدار الجديد من شركة أبل بالصور تعرف علي المواصفات والأسعار في المقال التالي

عمر شويل - جدة ينتظر العديد من مستخدمي الهواتف الذكية الإعلان عن الإصدار الجديد من شركة أبل الأمريكية للهاتف الجديد ايفون 14 ، حيث كانت الشركة الأمريكية قد أعلنت في وقت سابق عن وجود سلسلة جديدة من الهواتف الذكية ايفون وذلك بعد سلسلة الاصدارات المختفة مثل ايفون 12 ايفون 13 بجميع أنواعهم. ومن المعروف أن شركة أبل هي أحد أهم وأقوى الشركات الأمريكية المناسفة في علون الاتصالات والهواتف المحمولة كأحد فروع منتجاتها. ويعد الهاتف الذكي iphone هو من أحد وأقوى الهواتف الذكية علي مستوى العالم ، نظراً للتصميميات الخارجية والداخلية القوية وكذلك التكنولوجيا وأنظمة التشغيل التي تعمل بها جميع هواتف الايفون تختلف عن مثيلتها ، فتعمل بنظام ios والتي وصل الآن حتي ios 16 كنظام تشغيل مع الهواتف ايفون 14 الجديدة .

موعد نزول ايفون 14 الجديد

أعلنت شركة أبل الأمريكية أنه سيتم عقد مؤتمر صحفي عالمي للإعلان عن البدء في بيع هواتف ايفون 14 الجديدة وذلك في تمام الساعة الثامنة مساء يوم 7/9/2022 علي أن يتم تداول البيع اعتبارا من يوم 16/9/2022 وصلت سلسلة إصدارات مختلفة منها طرازين بنفي حجم الشاشة وهو iphone14 و iphone14 max وطرازين آخرين ولكن بحجم شاشة أكبر وهما ايفون14 برو وايفون 14 بروماكس.

مواصفات iphone 14 الجديد

يتمتع الهاتف الجديد ايفون 14 بالعديد من المواصفات التي تجعله مميزاً عن غيره من الهواتف ومنافساً للهواتف الأخري مثل سامسونج جلاكسي s23. ويمكن تلخيص هذه المواصفات كالآتي:

الشاشة : يمتلك iphone 14 شاشة كبيرة حجمها 6.1 بوصة بإمكانيات 120 هرتز – Super Retina XDR OLED.

: يمتلك iphone 14 شاشة كبيرة حجمها 6.1 بوصة بإمكانيات 120 هرتز – Super Retina XDR OLED. الذاكرة الداخلية (internal memory) : أصدرت شركة أبل هاتفها الجديد ايفون14 بذاكرة داخلية متنوعة ( 128 – 256 – 512 ) جيجا بايت.

: أصدرت شركة أبل هاتفها الجديد ايفون14 بذاكرة داخلية متنوعة ( 128 – 256 – 512 ) جيجا بايت. الذاكرة العشوائية (RAM) : يتمتع iphone14 بذاكرة عشوائية (4) جيجابايت.

: يتمتع iphone14 بذاكرة عشوائية (4) جيجابايت. الكاميرا : الكاميرا الخلفية (2) فتحة كل منهم (12) ميجا بيكسيل والأمامية فتحة واحدة بدقة (12) ميجا بيكسيل.

: الكاميرا الخلفية (2) فتحة كل منهم (12) ميجا بيكسيل والأمامية فتحة واحدة بدقة (12) ميجا بيكسيل. البطارية : تم تزويد هواتف ايفون14 الجديدة ببطارية 3000 مللي أمبير وشاحن قوي 20 واط.

: تم تزويد هواتف ايفون14 الجديدة ببطارية 3000 مللي أمبير وشاحن قوي 20 واط. المعالج processor : معالج قوي Apple A16 Bionic سداسي النواة وبدقة 4 نانومتر.

ماهي ألوان ايفون 14 ما هي الأبعاد والأوزان

الألوان : قامت شركة أبل بتوفير العديد من الألوان لهاتفها الجديد منها اللون ( الأحمر – الأزرق -الذهبي – الأبيض – الأسود ).

: قامت شركة أبل بتوفير العديد من الألوان لهاتفها الجديد منها اللون ( الأحمر – الأزرق -الذهبي – الأبيض – الأسود ). أما عن الأبعاد والأوزان: تم تصميم هواتف أيفون14 الجديدة بأوزان خفيفة وأبعاد تتناسب مع العملاء ، وزن ايفون 14 هو (174) جم أما الطول هو (146.7مم) والعرض هو (71.5مم) أما السُمك (7.7مم) وقد تم تصنيع الاطار الخارجي الجانبي للهاتف من الألومنيوم والزهر من الزجاج.

أسعار iphone 14 الجديد

من المتوقع عرض جهاز ايفون 14 الجديد في بعض الدول الأجنبية أوالعربية كالتالي: