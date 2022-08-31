نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سعر ومواصفات هاتف ايفون Apple iPhone 14 في مصر والسعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة توقعات سعر ومواصفات ايفون 14، لقد بدأ العد التنازلي لكشف النقاب عن هاتف ايفون 14 المنتظر والذي من المتوقع أن يكون فى يوم 7 من سبتمبر 2022، وهذا يوافق الموعد السنوي الذي تطلق فيه عادة شركة آبل أحدث هواتفها، وتستعد الشركة لإطلاق أربعة إصدارات مختلفة من آيفون 14 يحمل كل منها عدد من الإضافات والمميزات الرائعة المحسنة عن سلسلة آيفون 13 السابقة.

وتشمل الاصدارات الحديثة هواتف ايفون 14، آيفون 14 ماكس، ايفون 14 برو، ايفون 14 برو ماكس، وربما سمعت الكثير من التكهنات والتسريبات بشأن هذه العائلة والتي بالتأكيد ترغب بشدة فى معرفتها لاتخاذ القرار بشأن الانتظار لشراء هاتف ايفون 14، فإليكم سعرومواصفات هاتف ايفون 14 المتوقعة وفقا لتقارير بعض المواقع الموثوقة.

مواصفات هاتف ايفون Apple iPhone 14

من المتوقع أن يأتي هاتف ايفون 14 بتصميم خارجي لا يختلف كثيراً عن الهاتف السابق ايفون 13، ولكن يتوقع أن يكون الإطار المعدني للهاتف مصنوع من مادة التيتنيوم القوية المقاومة للخدش والصدمات.

يصنع الهاتف الجديد من فولاذ مقاوم للصدأ، ويوجد بالظهر زجاج غزريلا، أما عن الواجهة الأمامية فمن المتوقع أن تكون من الزجاج الغوريلا أيضاً.

تأتى شاشة الهاتف بعرض 6.1، بوزن 164 جرام.

يعمل الهاتف بنظام تشغيل ios 15، بمعالجIcestorm) 1.8 GHz× 3.1 GHz Firestorm + 4× Hexa-core (2

تبلغ مساحة ذاكرة التخزين الداخلية: 64 جيجا بايت.

تبلغ مساحة ذاكرة التخزين الداخلية: 64 جيجا بايت. تبلغ مساحة الذاكرة العشوائية RAM: 4 جيجا بايت.

تبلغ سعة البطارية: 3115 مللى أمبير فى الساعة، نوعها ليثيوم آيون وتتميز بأنها قابلة للإزالة.

يدعم الهاتف وجود شريحتين Nano-SIM.

يأتي الكاميرا بكاميرا خلفية ثنائية تبلغ سعة كل منها 12 ميجا بيكسل.

تأتى الكاميرا الأمامية بسعة 12 ميجا بيكسل، ومستشعر SL 3D.

يأتي الهاتف باللون: الأسود، الأبيض، الأحمر، الأزرق، الأخضر، الذهبي.

توقعات سعر هاتف ايفون 14 في مصر والسعودية

من المتوقع أن تشهد سلسلة ايفون 14 زيادة فى الأسعار حوالى 100 دولار نتيجة للتضخم العالمي وارتفاع الأسعار، وعلى ذلك من المرجح أن يصدر هاتف ايفون 14 بسعر 1100 دولار أمريكي، وقد يصل سعره فى مصر إلى 25.670، أما فى المملكة العربية السعودية قد يبلغ 5.990 ريال، أما عن السعر في الأردن فيصل نحو950 دينار، ويبلغ نحو 1.956.400 دينار عراقي.