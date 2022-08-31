نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قناة طيور الجنة الجديد 2022 أقوى قنوات الأطفال لتنمية مواهب ومدارك الصغار في المقال التالي

عمر شويل - جدة تفوقت قناة طيور الجنة على باقي القنوات الخاصة بتقديم محتوى للأطفال من أغاني وبرامج وخلافه، ففي أوقات الفراغ تأتي القناة في مقدمة القنوات التي يرغب الآباء والأمهات في مشاهدة أطفالها لها بكل اطمئنان، حيث نجحت القناة في كسب ثقة الآباء على مدار السنوات السابقة لجودة وفاعلية المحتوى المقدم من جانب القناة للأطفال، حيث دائماً ما تحرص على تقديم الجانب التوعوي بشكل ترفيهي لا يمل منه الأطفال وتحرص على تقديم برامج وأغاني تناسب جميع الفئات العمرية، لذا يتم البحث من جانبهم على أحدث تردد قناة طيور الجنة الجديد 2022 للحصول على مشاهدة بجودة عالية.

تردد قناة طيور الجنة الجديد 2022

حازت القناة على محبة الملايين من الأطفال بجميع أنحاء الوطن العربي، نظراً للمحتوى الترفيهي الذي تقدمه لهم وفي طياته الكثير من تعاليم الحياة وتعاليم الدين بطريقة مبسطة تصل إليهم بكل مرونة وتترسخ في أذهانهم، ويمكن للآباء والأمهات ترك أطفالهم على مدار اليوم أمام القناة دون قلق من مضمون المحتوى المقدم لأطفالهم، حيث يتم وضع رقابة فعالة من قبل إدارة القناة على كل ما يقدم من خلال شاشتها الصغيرة.

ضبط تردد قناة طيور الجنة الجديد

بادر واحصل على تردد القناة الجديد بعدما تم التحديث عليه من قبل الإدارة القائمة على القناة، بهدف تحديث جودة الصورة والحصول على صورة نقية وواضحة بألوان طبيعية دون تشويش أو انقطاع فقط عليكم ضبط أجهزة الاستقبال لدى حضراتكم على بيانات القناة التالية

تردد قناة طيور الجنة نايل سات

القمر الصناعي: النايل سات.

جود المشاهدة: إتش دي.

تردد القناة: 11393

معدل الترميز: 27500

معدل الاستقطاب: عمودي

معامل تصحيح الخطأ: ¾

تردد قناة طيور الجنة عرب سات

يمكنكم من دول الخليج العربي الاستمتاع بمشاهدة القناة بأعلى جودة، من خلال بيانات القناة على القمر الصناعي العرب سات، وفيما يلي البيانات بالتفصيل:

جود المشاهدة: إتش دي.

تردد القناة: 11310

معدل الترميز: 27500

معدل الاستقطاب: عمودي

معامل تصحيح الخطأ ¾.

تردد قناة طيور الجنة HD سهيل سات

أما بيانات القناة من خلال ترددها على القمر الصناعي سهيل سات المنتشر بالخليج العربي، نوضحها لحضراتكم من خلال النقاط التالية، للاستمتاع بجودة الاتش دي وأحدث التقنيات المستخدمة في مجال بث القنوات:

جود المشاهدة: HD

تردد القناة:11310

معدل الترميز: 27500

معدل الاستقطاب: عمودي

معامل تصحيح الخطأ:3/4

في الختام عرضنا لكم تردد قناة طيور الجنة الجديد 2022 الجديد على كافة الأقمار الصناعية نايل سات وعرب سات وسهيل سات تستطيع الآن تنزيل أقوى قناة أطفال مفيدة وتنمي مدارك الأطفال وتزيد من ثقافتهم.