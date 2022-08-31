نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة جوهرية لتشغيل لعبة جاتا سان أندرياس GTA على الهاتف المحمول بنظام الأندرويد ونظام ios في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعتبر هذه اللعبة من أشهر الألعاب في العالم منذ سنوات عديدة، وكان يتم تنزيل هذه اللعبة على أجهزة الكمبيوتر فقط، بعد ذلك تم تحديث اللعبة في السنوات الأخيرة، والآن أصبح من السهل اللعب على الهواتف المحمول بجميع أنواعها وبالتالي أصبحت واحدة من الألعاب المميزة التي يسعى إليها الملايين من محبي ألعاب الإلكترونية حيث يمكن تنزيلها بسهولة على هواتف أندرويد أو آيفون في أي وقت وهذه اللعبة تقدم العديد من المغامرات المميزة التي تنال إعجاب الجميع.

طريقة جوهرية لتشغيل لعبة جاتا سان أندرياس GTA

ويتم تشغيلها من خلال الخطوات التالية:

أولاً يتم فتح برنامج جوجل بلاي من على أي جهاز أندرويد، ثم بعدها يتم كتابة لعبة جاتا سان أندرياس في المكان المخصص للبحث، والضغط على كلمة تحميل اللعبة.

ويتم الانتظار حتى يتم تحميل اللعبة على الهاتف المحمول، وبعد ذلك يمكن فتح اللعبة وإدخال البيانات المطلوبة، ثم ممارستها عن طريق اختيار الشخصية المناسبة للعب بها.

واختيار نوع الأسلحة التي تريد استخدامها أو نوع السيارة المناسبة لك، ثم تقوم بالجري وركوب السيارة للهروب من رجال العصابات وحماية نفسك منهم.

مميزات لعبة جاتا سان أندرياس

يمكن للاعب تحقيق مستوى عالٍ جدًا من المرح حيث تحتوي هذه اللعبة على شخصيات حية تجلب للشخص مستوى عالٍ من الواقعية في هذه اللعبة.

تحتوي اللعبة على موسيقى تصويرية جيدة جدًا، فضلاً عن رسومات عالية الجودة، ولديها المزيد من المهام الجديدة، مما يجعل الشخص يشعر بمزيد من الإثارة، وعدم التوقف عند لعبها.

يمكن للشخص استخدام أسلحة مختلفة من ترسانة أسلحة هذه اللعبة، ويمكنك اختيار الشخصية التي ستمثلك في اللعبة، ويمكنك اختيار أنواع مختلفة من السيارات والمركبات الرائعة، والتي ستتيح لك الاستمتاع باللعبة أكثر.

شخصيات لعبة جراند ثفت أوتو

الشخصيات الأساسية:-من أهم الشخصيات التي لها دور رئيسي في هذة اللعبة كلاً من كين روزنبرغ ولانس فانس،فنجد أن هناك العديد من الأشخاص الذين يفضلون ممارسة هذه اللعبة بشكل كرتوني حُباً في هذين الشخصيتين الذين لهما دور كبير جداً في لعبة جراند ثيفت أوتو 9 وتطورها ومعرفة العالم كله بها.

الشخصيات الداعمة:-