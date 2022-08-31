نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “طريقة” تحميل لعبة بيس 2022 للاندرويد تعليق عربي بدون نت في المقال التالي

عمر شويل - جدة وأخيرا تحميل لعبة بيس 2022 للاندرويد تعليق عربي بدون نت بحجم صغير لجميع محبي وعشاق الساحرة المستديرة في كافة الدول العربية التي تعمل علي اسرع محاكي psp للاندرويد، حيث يمكن للجميع تشغيل لعبة pes 2022 بكل سهولة من خلال الخطوات التي سوف نقوم بتوضيحها لكم عبر هذا المقال حتي نسهل الأمر علي جميع الأشخاص الذين لديهم أجهزة ضعيفة في نوع المعالج ومساحة التخزين الداخلية.

ولكن قبل شرح طريقة التثبيت يجب عليك عزيزي الزائر معرفة متطلبات تشغيل pes 2022 على الهاتف وهي وجود مساحة داخلية للهاتف الخاص بك تصل إلي 2.5 جيجا بايت، وذالك في حالة وجود إي تحديثات مستقبلية للعبة يمكن تحديثها بكل سهولة بدون حدوث آي مشاكل مع وجود معالج رباعي النواة يعمل على نظام أندرويد 8 وذالك حتي تتمكن تشغيل pes 2022 بدون إنترنت بعد التثبيت كما هو موضح لكم بالخطوات الموضحة لكم اداناه.

تحميل لعبة بيس 2022 للاندرويد تعليق عربي بدون نت

نقدم لكم متابعي موقع ثقفني الاخباري طريقه تثبيت لعبه بيس 2022 للاندرويد بالتعليق العربي، وذالك حتي يتمكن الجميع من تحميل لعبة efootball 2022 mobile بكل سهولة ويسر من خلال متابعتك عزيزي الجيمرز الخطوات الموضحة لكم بالنقاط التالية.

الدخول علي متجر جوجل بلاي من ثم.

تثبيت محاكي ppsspp للاندرويد.

بعدها قم بتنزيل تطبيق zarchiver ايضا لفك أي ملفات مضغوطة.

اضغط علي مستطيل البحث لكتابة لعبة pes 2022 للاندرويد من ثم انقر علي زر enter.

سيظهر لك صورة للعبة PES 2022 ضمن قائمة الألعاب اضغط عليها للتثبيت.

انتظر حتي يتم تحميل كافة ملفات اللعبة على هاتف اندرويد الخاص بك.

انتقل إلى رئيسية جوالك بعد الانتهاء من التحميل للضغط علي أيقونة اللعبة.

بعدها سيكتمل تحميل فتح اللعبة للانتقال إلى الإعدادات داخل اللعبة.

لتعديل خيارات الصوت لكتم صوت الموسيقى لسماع صوت المعلق عصام الشوالي للاستمتاع باللعب.

بعدها يمكن اختيار الفريق الذي تود اللعب به لمواجهة اقوي الفرق الرياضية في الدوريات داخل اللعبة، حيث يمكن تغيير الخطة التي تريد اللعب بها والملعب وغيرها من الأمور الممتعة التي سوف تحسسك بالاندماج باللعبة بواسطة مهارات الهجوم في كرة القدم التي يقدمها اللاعبون داخل ارض الملعب.