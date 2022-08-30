انت الان تتابع خبر سعر ومواصفات Vivo V25e.. فيفو عاملة عظمة وشكلها هتتفوق على الأيفون والان مع التفاصيل

سعر ومواصفات هاتف Vivo V25e

مواصفات Vivo V25e

رياض - احمد صلاح - إليكم سعر ومواصفات هاتف، الأصدار الجديد من فيفو الصينية التي فيفو مؤخرًا بمبيعاتها الأسواق العالمية والعربية بمميزات ومواصفات زودتها بأجهزتها بالشكل الذي يجعلها تنافس كبرى الشركات الرائدة في صناعة الهواتف الذكية مثل سامسونج، آبل، شاومي وغيرها، الأمر الذي جعل الكثيرين يقبلون على استخدامأجهزتها خاصة في سوق شرق آسيا، الهند والوطن العربي، منذ أسبوعين تقريبًا أطلقت فيفو إصدار Vivo 25K، والآن اصدرت Vivo V25 e والذي سوف نبين لكم أهم ميزاته ومواصفاته في مقالنا هذا.

زوّدت فيفو الصينية جهازها ببطارية قوية قابلة للشحن السريع واللاسلكي، وجعلت من سعره سعرا منافسا لباقي الشركات واقتصاديا بالنسبة للمستخدم والذي يبحث غالبا عن هاتف بمواصفات قوية من حيث المعالج، الذواكر والبطارية أضافة لجودة الكاميرات لكن بسعر مقبول يتناسب مع دخله.

سعر هاتف Vivo V25e في مصر

سعر Vivo V25e في مصر

• بطارية الهاتف: 4600 مللي أمبير

• يدعم خاصية الشحن السريع بقوة 35 وات

• مقاوم للماء والغبار

• الألوان المتوفرة: لون الغروب، أسود، أرجواني، أبيض

• المعالج: ثماني النواة

• ذاكرة التخزين الداخلية: 256 جيجابايت

• جودة الكاميرا الخلفية: 50 ميجابكسل

• جودة الكاميرا الأمامية: 10 ميجابكسل

• قياس الشاشة: 6.7 بوصة

السعر في السوق المصرية المحلية للهواتف 6000 آلاف جنيه.