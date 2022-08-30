مواصفات وسعر سامسونج جلاكسي s23 أقوى هاتف منافس للايفون والسعر أرخص وامكانيات أعلي

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عمر شويل - جدة أعلنت شركة سامسونج عن إصدار هاتف جديد وهو سامسونج جلاكسي s23، ويتميز الإصدار الجديد بعدد من الإضافات الجديدة والمميزة، وتعتبر شركة سامسونج من الشركات المعروفة في الأسواق بصناعة الهواتف، ويأتي إصدار سامسونج جلاكسي s23 بمواصفات قوية مثل إيفون 14 برو ماكس، ومن خلال هذا المقال سنعرض أهم مواصفات هاتف سامسونج جلاكسي الجديد، بالإضافة إلى أهم المميزات التي يتميز بها الهاتف عن غيره من الهواتف الأخرى.

مواصفات سامسونج جلاكسي s23

يتميز هاتف سامسونج جلاكسي s23 بعدد من المواصفات المتميزة، والتي تبهر مستخدميها ومن أهم هذه المواصفات كالتالي:

يتميز هاتف سامسونج الجديد بأنه يدعم العمل مع القلم الإلكتروني المميز باللون الأسود.

يعمل إصدار سامسونج الجديد على نظام التشغيل أندرويد 13.

يدعم شبكة 2C,3G,4G,5G.

يتميز أيضا الهاتف بتصميم مميز عبارة عن غطاء خلفي بلون أصفر متطور مائل للون النحاسي.

كما أن الموبايل يتميز بوجود بطارية ذات سعة 5000 مللي أمبير، تدعم البطارية الشحن السريع بقدرة 45 وات.

يتم شحن الهاتف من خلال USB Type C، كما يدعك الشحن اللاسلكي بقدرة 45 وات، واللاسلكي العكسي بقدرة 4.5 وات.

عدد شرائح الهاتف 2 SIM.

الرام 12/8 جيجا رام.

أبعاد جسم الهاتف 172.8× 77.3× 9.9 ملم.

يدعم الهاتف شبكات الجيل الثاني 2G، والجيل الثالث 3G، كما يدعم أيضا شبكات الجيل الرابع 4G، والجيل الخامس 5G.

وزن الهاتف 223 جرام.

مميزات هاتف سامسونج جلاكسي s23

يتوافر في هاتف سامسونج الجديد عدد من المميزات التالية وهي: