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عمر شويل - جدة أفضل أسماء للعبة ببجي 2022 .. يبحث الكثير من لاعبي اللعبة الشرسة والحرب ببجي على مواقع الإنترنت على الأسماء الحديثة والجديدة التي يمكن أن يسموا الشخصيات بها في لعبة ببجي وذلك من أجل التجديد والتغيير داخل اللعبة فالأسماء قد تعبر عن الشخصية ومدى مهارتها في القنص والقتل والربح في المعركة لذا يتجه عدد كبير من اللاعبين لهذه اللعبة إلى البحث عن الأكواد والمهمات والمكافآت التي تمنحها الأكواد وكذلك يبحثون عن الأسماء الجديدة التي يمكن أن يسموا فريقهم وشخصياتهم بها داخل اللعبة .

أفضل أسماء للعبة ببجي 2022

ومن أجل التعرف على أفضل الأأسماء ينبغي أن نوضح أن لعبة ببجي أصبحت الأكثر شهرة على الهواتف المحمولة فتحولت من لعبة حرب ومعارك إلى منافسة كبيرة.

بين الشباب وبعضهم البعض وذلك لأنها احتلت المركز الأول في الألعاب الإلكترونية وألعاب فيديو الحرب.

التي تم تحميلها من اندرويد أو آيفون أو حتى من الإنترنت فكثرة التحميلات.

دليل على كثر لاعبيها الذين تخطوا الـ 3 مليون لاعب وكذلك تليها لعبة فورت نايت والتي تم إنشاءها في 2017 .

فببجي حديثة النشأة وليست مثل بقية الألعاب القديمة التي نشأت منذ 20 عام ويجري التحديثات عليها بصفة دورية.

إلا أنها استطاعت أن تنحي كافة الألعاب جانبًا وحولتها إلى أقل منها في المستوى .

وتعتمد بابجي على مهارة وسرعة الفرد وذكاءه في قتل أعداءه والتخلص منهم داخل أرض المعركة .

وفق الموقع الذي يختارونه وكذلك المكان والأرض التي يحددها كل اللاعبين وببجي أصبحت اللعبة الشعبية الأكبر.

في العالم العربي وكذلك العالم أجمع فلن تجد شاب أو طفل لا يقوم بخوض معاركها من أجل التسلية.

وإتقان مهارات التصويب وكيفية استخدام السلاح داخل اللعبة

فاللعبة تعتمد بشكل أساسي على البقاء وذلك بالطريقة الصحيحة أن يكون الفرد الأخير هو الرابح فالجزيرة المهجورة .

التي يتواجد فيها اللاعبين ولا تحتوي سواهم هي أرض المعركة التي يدور فيها الأحداث الخاصة بالفرق.

وكذلك قتل الفرق لبعضهم البعض وبالنهاية من يبقى هو من يفوز ثم يرتفع المستوى الخاص به .

في الجوائز على كل معركة .

اللعبة العملاقة تصدرت كامل المواقع ولا يوجد موقع خاص بالألعاب إلا ويقوم بتحميل الإصدار الخاص بها.

ليستفيد من الإقبال عليها من قبل الجميع بكامل دولهم وكذلك مختلف جنسياتهم ولغاتهم أيضًا .

فقد وصلت عمليات تنزيل وتخطت أيضًا المليارين وهذا دليل على حجم متابعي ومتابعي هذه اللعبة في العالم أجمع .

وبالنسبة للأسماء الجديدة والفريدة من نوعها للشخصيات أو للأفراد الذين يخوضون لعبة ببجي فهم:-