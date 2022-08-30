نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر معلومات عن eFootball 2023 الموسم الجديد في المقال التالي

عمر شويل - جدة معلومات عن eFootball 2023 الموسم الجديد .. اللعبة الأشهر في تاريخ ألعاب الفيديو هي لعبة eFootball وهي لعشاق كرة القدم فيحبون أن يتابعوها بشكل جيد بخططهم الخاصة ولاعبيهم الخاصين وكذلك تفادي المشاكل والاخطاء التقنية في المواسم الأخيرة مع تحديثها وتطوير اللعبة ولاعبيها وكذلك قوانينها وهو أحد أفضل الأسباب الذي جعل هذه اللعبة تتربع على قائمة أفضل ألعاب الفيديو في العالم أجمع وكذلك جعلها الأفضل بحثًا من بين الألعاب على المواقع البحثية على الإنترنت وقد أصدرت شركة كونامي المصنعة والمطورة لهذه اللعبة عدت تحديثات وإصدارات جديدة حسنت فيها اللعبة وذلك بعدما قامت بمعرفة المشاكل وتلقي التعليقات من اللاعبين والمتابعين بها والتي تعاني منها اللعبة فقد حسنت اللعبة في الإصدار الأخير بشكل ملحوظ حتى وصلت إلى الإصدار رقم 1.14 والذي صدر في جميع منصات المنزلية وكذلك الأجهزة المحمولة الكمبيوتر أو الجولات والذي أصلح فيه ما تم ملاحظته في الإصدارات القديمة والسابقة وجلب نمط صديق الماتش ويتمكن اللاعبين على الأجهزة من اللعب مع أصدقاءهم .

معلومات عن eFootball 2023 الموسم الجديد

وكذلك في بيان صادر عن Konami المصنعة أو المطورة أو المبتكرة أو المالكية للعبة eFootball .

فقد أعلنت أنه في التحديث الأخير 2023 سيتم تكبير حجم اللاعبين وكذلك تضخيم اللعبة بشكل أكبر ورسمي.

مما سيجعل التحديث الجديد أفضل من العام الحالي وهذا ما ستعلنه رسميًا في الإصدار الحديث .

ويتوقع الكثير من متابعي اللعبة أن تكون هناك بداية قوية في الموسم الجديد .

وذلك بسبب التوقعات الإيجابية الخاصة بالتحديث وذلك بسبب أن الشركة قد استمعت للكثير من الانتقادات.

والتعليقات من محبي اللعبة حول السلبيات وكذلك ستضيف العديد من المميزات .

لجعل اللعبة أكثر متعة وإفادة في الوقت وكذلك ستعلن التحديثات في وقت قريب .

وفي الإصدار الجديد للعبة متوقع أن تكون بدايته قوية جدًا وذلك لأن هناك كثيرًا من التكهنات .

والتوقعات حول ذلك التحديث الأخير وسبب التوقعات الجدية أن الشركة قد أعلنت في وقت سابق.

أنها استمعت ونفذت وفقًا لما قد انتقده اللاعبين وعدلت في اللعبة الكثير وسيتيح التحديث نقل التقدم .

وأصول اللاعبين ومبياناتهم بشكل مباشر وكذلك مع استثناء البطاقات الخاصة باللاعبين .

وكذلك الانتقالات بين الأندية وكذلك المدربين والمدير الفني لكل فريق.