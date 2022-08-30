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عمر شويل - جدة مواقع تقسيط جوالات أونلاين في السعودية .. يبحث الكثير من المواطنين في المملكة العربية السعودية عن المواقع والأماكن المتاحة على الإنترنت أو أون لاين من أجل تقسيط الجوالات والهواتف المحمولة فيرغب البعض في شراء الجوالات بشكل فوري بالتقسيط من أحد المواقع الإلكترونية سهلة الشروط وكذلك ميسرة للتقسيط بدون حاجة لدفع تكلفة كبيرة لشراء هاتف أو جوال وكذلك يكون التقسيط بدون فائدة أو أي فوائد أو حتى رسوم إدارية وإذا كنت تتسائل عن أفضل وأسرع وكذلك أكثر الشركات ثقة والتي تمنح وتتيح لك شراء الجوالات أونلاين بالتقسيط بكل سهولة وبساطة فما عليك فعله هو أن تقرأ مقالنا بكل سهولة وستعرف عليهم.

مواقع تقسيط جوالات أونلاين

شركة زين السعودية

أول تلك الشركات الشهيرة التي تقدم لك خدمة تقسيط الهواتف المحمولة أو الجوالات السعودي هي شركة زين.

وهي أول مزود للشبكات الخلوية في المملكة والتي تمنح أفضل خدمة للإنترنت بجانب أنها تقدم متجر إلكتروني خاص.

بالجوالات والهواتف المحمولة واكسسواراتها وكذلك ملحقاتها التقنية .

وقد وفرت شركة زيت السعودية في الآونة الأخيرة عبر موقعها الإلكتروني أو متجرها الإلكتروني للبيع .

والشراء خدمة التقسيط الخاصة بالجوالات بأفضل الأسعار للسعوديين وكذلك بشروط مبسطة وسهلة .

وكذلك آمنة عبر البطاقة الائتمانية أو حتى الحساب البنكي .

ومن ضمن الشروط التي تقدمها شركة زين من أجل تقسيط الجوالات أن يكون الفرد لديه سجل ائتماني .

وكذلك أن يثبت عن طريق الدخل أن بإمكانه دفع الأقساط وكذلك يمكنه تقسيط السعر على عامين.

ولا يدفع مبلغ كبير بل مبسط فوق قسط الهاتف .

ويعمل المتجر أو الموقع الإلكتروني الخاص بشركة زين في جميع أنواع الجوالات وماركاتها العالمية .

فكل ما عليه فعله هو اختيار الجوال الراغب في تقسيطه وسيقدم لك بأفضل الأسعار وبالقسط المريح.

فهو يعمل في هواتف سامسونج وكذلك هواوي، شاومي، آيفون، سوني.

تقسيط الهواتف مع جرير

ومكتبة جرير من أشهر وأقدم المكتبات بالمملكة العربية السعودية التي تقدم خدمة تقسيط الجوالات.

واشتهرت بتقسيط الآيفون لما لها من مميزات وكذلك قلة سعر القسط بالنسبة للفرد.

فتقدم الشروط المريحة من أجل شراء وتملك الهاتف الذي تريده بالتقسيط في المملكة وتعرض عبر متجرها الإلكتروني.

كافة أنواع الهواتف المحمولة والت يرغب فيها الكثيرين بجانب أنها تقدم الشروط اليسيرة على الأأفراد.

وكذلك تقسيط المنتج منها يكون له فائدة ومميزات أكبر بكثير من منافسيها