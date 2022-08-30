نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر Redmi note 11 SE عودة شاومي للفئة الاقتصادية | أهم مواصفات الهاتف في المقال التالي

عمر شويل - جدة Redmi note 11 SE تعود شاومي من جديد إلي سلسلة الـNote مع هاتف جديد وإصدار آخر ينضم إلي مجموعة هواتف السلسلة. حيث أعلنت شركة شاومي منذ أيام عن إطلاق هاتف جديد ضمن عائلة الـNote 11 الخاصة بها وهو هاتف Redmi note 11 SE. يأتي الهاتف استكمالاً لمجموعة هواتف السلسلة السابقة من الشركة والتي كانت قد حققت مبيعات عالية وانتشاراً واسعاً بين عدد كبير من مستخدمي الهواتف الذكية حول العالم. فقد شملت تلك السلسلة هواتف رائدة ومميزة مثل : Redmi note 11 ، Redmi note 11 pro ، Redmi note 11 Pro plus ، Redmi note 11s ، وأيضاً نسخة Redmi note 11 pro 4G. يأتي الهاتف بمواصفات ومميزات داخلية مقبولة في فئته السعرية. حيث يأتي مع معالج Media Tek Helio G95 ، المتوفر في عدد من الهواتف الذكية الأخري مثل : Infinix Zero x ، Redmi note 10s. كما يتوفر الهاتف أيضاً مع شاشة من نوع Super AMOLED بجودة FHD+ ، لكن بمعدل تحديث 60 هيرتز فقط. كما أن نظام الكاميرات المتوفر بالهاتف يقدم أداء مميز مع كاميرا أساسية بدقة 64 ميجا بكسل. الهاتف كذلك يحتوي علي بطارية 5000 مللي أمبير وبسرعة شحن 33 وات. وفيما يلي نستعرض باقي مواصفات وسعر موبايل Redmi note 11 SE.

مواصفات هاتف Redmi note 11 SE :

‌الهاتف يأتي بوزن يقدر بحوالي 178 جراماً.‌

جراماً.‌ يأتي أيضاً بخامات تصنيع من البلاستيك Polycarbonate في الظهر بالكامل ، بالإضافة إلي وجود إطار بلاستيكي حول جسم الهاتف.‌

في الظهر بالكامل ، بالإضافة إلي وجود إطار بلاستيكي حول جسم الهاتف.‌ يدعم الهاتف تركيب شريحتي إتصال من نوع Nano Sim ، تتوفر بدعم شبكات الإتصال حتي الجيل الرابع 4G فقط.‌

، تتوفر بدعم شبكات الإتصال حتي الجيل الرابع فقط.‌ كما يتوفر أيضاً بدعم إمكانية زيادة مساحة التخزين المتاحة ، وذلك لتوافر مدخل إضافي خاص بتركيب كارت الميموري.‌

يأتي الهاتف كذلك مع مقاومة الغبار ورذاذ الماء بشهادة IP53.

يحتوي الهاتف علي شاشة من نوع Super AMOLED تتوفر بحجم 6.43 إنش ، مع جودة FHD+ وبدقة بكسلات 1080×2400 بكسل.‌

تتوفر بحجم إنش ، مع جودة وبدقة بكسلات بكسل.‌ تتوفر أيضاً مع معدل كثافة بكسلات تصل إلي حوالي 409 بكسل لكل إنش.‌

بكسل لكل إنش.‌ كما تصل درجة سطوع الشاشة إلي حوالي 1100 شمعة ، مما يوفر درجة إضاءة عالية للشاشة حتي في الإضاءة العالية أو أشعة الشمس.‌

شمعة ، مما يوفر درجة إضاءة عالية للشاشة حتي في الإضاءة العالية أو أشعة الشمس.‌ لكن شاشة الهاتف تأتي مع معدل التحديث القديم والمعتاد 60 هيرتز ، والذي يوفر تجربة حركة وتنقل مقبولة جداً.‌

الشاشة كذلك تأتي مع أبعاد عرض 20:9 ، والتي تعد مناسبة أكثر لمشاهدة الفيديوهات أو الألعاب.‌

، والتي تعد مناسبة أكثر لمشاهدة الفيديوهات أو الألعاب.‌ أخيراً بالنسبة للحماية فشاشة الهاتف تأتي مع طبقة حماية موضوعة مسبقاً تتوفر من نوع Corning Gorilla Glass 3 ، لتوفير الحماية من الخدوش أو الكسر.

الأداء :

‌الهاتف يأتي مع نظام تشغيل Android 11 الخاص بشركة جوجل ، مع وجود واجهة مستخدم جديدة وخاصة من شاومي MIUI 12.5 .‌

الخاص بشركة جوجل ، مع وجود واجهة مستخدم جديدة وخاصة من شاومي .‌ كذلك يحتوي الهاتف علي معالج ثماني النواة من شركة Media Tek ويتوفر من نوع Mediatek Helio G95 ، ويأتي هذا المعالج بدقة تصنيع 12 نانو متر.‌

ويتوفر من نوع ، ويأتي هذا المعالج بدقة تصنيع نانو متر.‌ يعمل معالج الهاتف بنواتين من نوع Cortex-A76 ، مع تردد يصل إلي حوالي 2.05 جيجا هيرتز.‌

، مع تردد يصل إلي حوالي جيجا هيرتز.‌ بالإضافة أيضاً إلي وجود ستة أنوية آخري من نوع Cortex-A55 ، ومع تردد أقل يصل إلي حوالي 2.0 جيجا هيرتز.‌

، ومع تردد أقل يصل إلي حوالي جيجا هيرتز.‌ كما يأتي الهاتف مع وحدة معالجة رسوميات GPU خاصة بشركة ARM مع معالج من نوع Mali-G76 MC4 .‌

خاصة بشركة مع معالج من نوع .‌ يتوفر من الهاتف ثلاثة اصدارات من سعة التخزين المتاحة وهم كالآتي: 64 جيجا مع 6 جيجا رام ، 128 جيجا مع 6 جيجا رام ، أو 128 جيجا مع 8 جيجا رام.‌

جيجا مع جيجا رام ، جيجا مع جيجا رام ، أو جيجا مع جيجا رام.‌ تأتي أيضاً رامات الهاتف من النوع السريع LPDDR4X ، مع ذاكرة تخزين داخلية من نوع UFS 2.2.

كاميرا هاتف Redmi note 11 SE :

‌يأتي الهاتف مع كاميرا سيلفي بدقة 13 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/2.5 ، تتوفر بدعم خاصية HDR والتصوير بجودة FHD.‌

ميجا بكسل مع فتحة عدسة ، تتوفر بدعم خاصية والتصوير بجودة كما يوجد في ظهر الهاتف إعداد رباعي للكاميرات الخلفية : تأتي الأساسية بدقة 64 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/1.9 ، تأتي بدعم خاصية PDAF.‌

ميجا بكسل مع فتحة عدسة ، تأتي بدعم خاصية الكاميرا الثانية تأتي للتصوير الواسع Ultra wide بدقة 8 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/2.2 ، وتأتي بزاوية تصوير واسعة 118°.‌

بدقة ميجا بكسل مع فتحة عدسة ، وتأتي بزاوية تصوير واسعة يحتوي أيضاً علي كاميرا ثالثة بدقة 2 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/2.4 ، وتستخدم في التصوير الماكرو.‌

ميجا بكسل مع فتحة عدسة ، وتستخدم في التصوير الماكرو.‌ أما عن الكاميرا الرابعة والأخيرة فتأتي للعزل وتصوير البورترية بدقة 2 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/2.4.‌

ميجا بكسل مع فتحة عدسة كما تتوفر كاميرات الهاتف بدعم خاصية HDR وتصوير Panorama ، بالإضافة إلي وجود فلاش ليد بجانب الكاميرات.‌

وتصوير ، بالإضافة إلي وجود فلاش ليد بجانب الكاميرات.‌ يمكن أيضاً للهاتف تصوير الفيديوهات بجودة عالية حتي الـ4K مع دقة 2160 بكسل ، وذلك بمعدل التقاط 30 إطار لكل ثانية.‌

مع دقة بكسل ، وذلك بمعدل التقاط إطار لكل ثانية.‌ وأيضاً التصوير بجودة FHD مع دقة 1080 بكسل ، لكن مع معدلي التقاط 30/60 إطار في الثانية.

مواصفات أخري للهاتف :

‌يأتي هاتف Redmi note 11 SE مع سماعات خارجية ثنائية تأتي من نوع Stereo Speakers ، لتوفير أفضل تجربة صوتية ممكنة للهاتف.‌

مع سماعات خارجية ثنائية تأتي من نوع ، لتوفير أفضل تجربة صوتية ممكنة للهاتف.‌ كما يأتي أيضاً مع دعم وجود مدخل الـ3.5 مللي الخاص بتركيب سماعة الأذن.‌

مللي الخاص بتركيب سماعة الأذن.‌ يتوفر الهاتف بدعم خاصية NFC ، وقد يختلف ذلك حسب النسخ المتوفرة في الأسواق.‌

، وقد يختلف ذلك حسب النسخ المتوفرة في الأسواق.‌ يدعم أيضاً شبكات الراديو FM.‌

بالإضافة إلي دعم خاصية IR BLASTER ، الخاصة بالتحكم في الأجهزة الإلكترونية من خلال الهاتف.‌

، الخاصة بالتحكم في الأجهزة الإلكترونية من خلال الهاتف.‌ تأتي بصمة الاصبع الخاصة بالهاتف في الجانب مدمجة مع زر الباور.‌

يتوفر أيضاً بدعم إمكانية إلغاء قفل الهاتف ببصمة الوجه عن طريق خاصية Face Unlock .‌

.‌ الهاتف أيضاً متوفر بدعم مجموعة من مختلف المستشعرات مثل : التقارب ، التسارع ، البوصلة ، والجيروسكوب.‌

يحتوي الهاتف علي بطارية بحجم 5000 مللي أمبير ومن نوع Li-poly ، تتوفر بدعم خاصية الشحن السريع بقدرة 33 وات حيث يمكن شحن الهاتف بنسبة 54% في خلال 30 دقيقة فقط.‌

مللي أمبير ومن نوع ، تتوفر بدعم خاصية الشحن السريع بقدرة وات حيث يمكن شحن الهاتف بنسبة في خلال دقيقة فقط.‌ كذلك يأتي مدخل الشحن المتوفر بالهاتف من النوع السريع Type C 2.0 ، بالإضافة إلي دعم خاصية OTG.‌

، بالإضافة إلي دعم خاصية متوفر من الهاتف أربعة اختيارات من الألوان المتاحة وهم كالآتي : الأسود ، الأزرق ، الأبيض ، والبنفسجي أيضاً.

سعر هاتف Redmi note 11 SE :

‌188 دولار لنسخة الهاتف الأولي 64 جيجا مع 6 جيجا رام ، أو ما يساوي 3620 جنية مصري تقريباً.

تلك هي الأسعار الرسمية التي تم الإعلان عنها للهاتف داخل الأسواق الهندية. وفي إنتظار الإعلان عن إتاحة الهاتف للأسواق العالمية أم لا في القريب العاجل.