نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تنزيل لعبة Stock Car Racing ثلاثية الأبعاد 2022 ألعاب سباق سيارات للاندرويد متجر بلاي في المقال التالي

عمر شويل - جدة من الألعاب المحببة لدى الكثير من عشاق ألعاب الفيديو ما يخص السباقات، وتعد لعبة Stock Car Racing من أجمل هذه الألعاب التي قد تم تنزيلها حتى الآن بأكثر من 50 مليون عملية تثبيت على الهواتف الاندرويد، إذ تتمتع اللعبة بمزايا كثيرة تجعل منها من اشهر ألعاب سباق السيارات على المستوى العام، حيث يمكن للاعب في هذه اللعبة اختيار السيارة التي يرغب فيها من بين عدد من احدث موديلات سيارات السباق العالمية.

لعبة Stock Car Racing

تتمتع لعبة Stock Car Racing بعدد من المميزات تجعلها من ألعاب السيارات المتميزة، ومن أبرز تلك المميزات ما تكون عليه رسومات اللعبة من ثلاثية الأبعاد والتي تجعلها دائمة الحركة بدون انقطاع على نحو محاكاة للواقع بشكل كبير، كما تميز اللعبة أيضا قدرة اللاعب عند البدء في اللعب من إضافة أي من المتغيرات على السيارة التي يقوم باختيارها بنفسه وسط مجموعة من السيارات عالية الجودة.

ألعاب سيارات

تتميز ألعاب سباق السيارات التي يكون منها لعبة Stock Car Racing بالإثارة الدائمة، إذ تعمل مثل هذه الألعاب على جعل اللاعب في حالة من اليقظة الكاملة منذ بداية السباق وحتى النهاية التي يتشوق للفوز فيها طوال مراحل اللعب، وتعتمد اللعبة على عدد من الضوابط الحركية للسيارة التي تشبه الواقع إلى حد كبير مثل دواسة البنزين، وما يكون للسيارة من فرامل تعمل على تخفيف السرعة والتوقف عند الحاجة.

stock cars

تعتمد لعبة ستوك كار على مجموعة من الأسهم تساعد اللاعب في التحكم بالسيارة التي يمتلكها في السباق:

إذ يمكن للاعب عن طريق هذه الأسهم تحريك اتجاه عجلة القيادة على الوجه الذي يرغب فيه.

والذي يجب أن يكون بعيدا عن العربات الأخري من اجل منع الاصطدام.

والاستفادة بذلك من الخاصية التي توجد بسيارات اللعبة والتي تعمل على عدم الإضرار بالسيارة لتمكين اللاعب من الفوز.

كما يمكن تحميل اللعبة للاندرويد من تطبيقات بلاي.

تنزيل لعبة Car Racing للكمبيوتر

يمكن للاعب تنزيل car racing على جهاز الحاسوب الشخصي أو الكمبيوتر بسهولة إذا ما قام بمعرفة عدد من الأمور مثل حجم اللعبة والمتمثل في MB.16.6، والفئة التي تنتمي إليها وهي فئة سباق السيارات، إذ يمكن للاعب الدخول على هذه اللعبة المجانية من على جهاز الكمبيوتر واتباع إجراءات التثبيت بسهولة.