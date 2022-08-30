نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تثبيت eFootball V 2.0.0 2023 بطرق متعددة مع تحديثات eFootball PES Mobile في المقال التالي

عمر شويل - جدة تثبيت eFootball V 2.0.0 2023 بتحديثات جديدة التي تم بها وضع أنماط لعب متغيرة ومتعددة . في الموسم الأخير من تحديث eFootball V 2.0.0 2023 يمكنك خوض تجربة اللعب في حقبة مميزة . بكثير عن السنخ السابقة كما تم تطوير العديد من العناصر الهجومية والدفاعية أيضاً . كما تأتي طريقة تحميل eFootball PES Mobile 2023 باحتوائها علي الكثير من الأدوات الخاصة . لاختيار اللاعبين المفضلين لديك مع التطوير المستمر لبناء الفريق المفضل . كذلك بجانب أن طريقة تحميل eFootball 2023 V 2.0.0 الموسم الجديد يجب أن تعلم انه في حالة أختيار . نسخة اللعب الخاصة باليابان سوف تحصل علي عملات eFootball بصلاحية مدتها 180 يوماً فقط . ولكن في حالة اللعب علي نسخة بلد أخري ستكون العملات متاحة بشكل أفضل لكي ما يتم . استخدام عملات eFootball 2023 mobile للتوقيع مع اللاعبين وغيرها من المهام . وعبر مقال اليوم من “موقع ثقفني” سنتعرف علي المزيد في لعبة إي فوتبول الرائعة .

تثبيت eFootball V 2.0.0 2023 بالتحديثات الجديدة

يتم تثبيت eFootball V 2.0.0 2023 علي هاتفك وستلاحظ المميزات التالية :-

أي مباراة تجريبية في إي فوتبول يمكنك تغيير الفرق القابلة للتحديد . كما يمكنك عبر النسخة الجديد تعديل وحذف الخطط الخاصة باللعبة . كذلك هناك المزيد من التحكم في اللعبة تم إضافتها عبر قائمة “خيارات التصفية” من أيقونة فريقي وثم اللاعبين . طريقة تحميل pes 2023 موبايل ستجد بها خيارات أخري للتصفية عبر قائمة Stander Play List + Control . كما عندما تحصل علي طريقة تحميل eFootball PES Mobile 2023 عبر اختيار اللاعبين تلقائياً وذلك يتم . عبر أيقونة إحصائيات وخطة الجولة للعب تحصل علي مكافأة خاص باللاعب وتحددها كونامي . تشتمل مباريات Tout Event علي خيار التحكم بالذكاء الاصطناعي المتعددة المهام . وعبر السطور القادمة من مقال “موقع ثقفني” سنتعرف علي ما تم في تحديث eFootball V 2.0.0 2023 .

تثبيت إي فوتبول 2023 موبايل وما تم من تحديثات عليها

عند قيام باتباع خطوات تحميل إي فوتبول 2023 موبايل علي هاتفك ستلاحظ التحديثات التالية :-

تحديث eFootball 2023 mobile تم إضافة ترخيص حديث خاص بالمكسيك وهو Liga BBV MX .

كما قامت كونامي بإضافة 6 لاعبين جدد ضمن قائمة اللاعبين داخل اللعبة .

تم التعديل الشامل علي كافة الصور والمشغل الخاص بلعبة eFootball PES .

كذلك بجانب أنك ستلاحظ أن هناك قائمة خاصة بخلفيات إعلامية ولوحات متعددة لموظفي ستاد كرة القدم ؟

كما ستلاحظ عند تحميل eFootball PES Mobile 2023 برسومها المتحركة أصبحت أكثر وضوحاً وقريبة للواقع .

برسومها المتحركة أصبحت أكثر وضوحاً وقريبة للواقع . مضاف أيضاً العديد من الصور الرمزية الجديدة داخل اللعبة مع احذيه وقفازات حارس المرمي جديدة .

نوهت كونامي أن هناك بعض البيانات التي لم يتم تحديثها في الموسم الجديد ولكن سوف تقوم كونامي بتحديث . ملفات eFootball 2023 mobile الأخيرة في وقت لاحق .

وعبر السطول القادمة من مقال “موقع ثقفني” سنتعرف علي طريقة تثبيت اللعبة علي الهاتف .

طريقة تحميل eFootball 2023 V 2.0.0

يتاح علي موقع شركة كونامي العديد من طرق تحميل eFootball 2023 mobile وهي كالآتي :-

قم بتسجيل الدخول علي موقع شركة كونامي وأختر من الطرق المتاحة ما يناسبك . عبر الضغط علي خيار Steam تفتح صفحة جديدة متاح بها اللعبة مع إمكانية شراء عملات eFootball PES . كما في حالة أختيار قائمة خاصة بأجهزة PS ستجد نسختين متاحتين لجهاز PS4 وجهاز PS5 مع إمكانية شراء العملات . كذلك خيار تحميل eFootball PES Mobile 2023 عبر متجر جوجل بلاي وبمجرد الضغط عليه يتم . اختيار زر تثبيت كما يمكن أختيار تحميل eFootball 2023 mobile عبر أيقونة متجر أبل ستور التي من خلالها يتم تثبيت اللعبة . لأجهزة أيفون أو أجهزة أيباد بطريقة سهلة وبسيطة . أما عن تحديث eFootball V 2.0.0 2023 نعرض تفاصيل الحصول عليها عبر سطور مقال “موقع ثقفني” القادمة .

كيف يتم تحديث eFootball V 2.0.0 2023

بعد أن تعرفنا علي تفاصيل تثبيت eFootball V 2.0.0 2023 عبر وسائل متعددة عن طريق موقع شركة كونامي . الرسمي وذلك في حالة أن نسخة اللعبة لا تمتلكها علي جهازك تتبع الطرق المشروحة سابقاً . أما في حالة انك ترغب في تحديث eFootball 2023 mobile كل ما عليك . هو الدخول علي أحدي المتاجر وهي جوجل بلاي أو أبل ستور أو آب جاليري ويتم اختيار مربع . تحديث وبذلك تحصل علي أخر تحديثات في إي فوتبول بيس .

تثبيت eFootball V 2.0.0 2023 مع التحديثات التي تتم عليها في كل فترة محددة من شركة كونامي . يمكنك الحصول عليها بأحدي الخيارات التي تم عرضها في السطور السابقة من مقال اليوم “بموقع ثقفني” .