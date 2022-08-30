نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أفضل ماوس لاسلكي في عام 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة أفضل ماوس لاسلكي في عام 2022، يعتمد أفضل ماوس لاسلكي كثيرًا على احتياجاتك وميزانيتك. حيث أن أفضل فأرة لاسلكية هي التي تحتوي على جميع الأزرار والميزات التي تحتاج إليها، في تصميم مريح للاستخدام لساعات متتالية، مع بطارية قوية بما يكفي لتضمن أنك لن تكون عالقًا أبدًا وبدون تكلفة عالية. وسواء كنت بحاجة إلى ماوس رأسي لاسلكي للعمل أو تريد شيئًا جيدًا للألعاب أثناء التنقل، سيساعدك هذا المقال في العثور على الماوس المناسب لك فتابع معنا.

ما هو أفضل ماوس لاسلكي؟

الجميع يبحث عن أفضل ماوس لاسكي خاصة من يكون عملهم باستخدام الكمبيوتر وأجهزة اللاب توب المتنوعة. نقدم لكم عبر هذا المقال قائمة بأفضل ماوس لاسلكي لعام 2022 وهي كالتالي:

لوجيتك إم إكس ماستر3 (Logitech MX Master 3)

في الوقت الحالي ، نرشح استخدام Logitech MX Master 3 كأفضل ماوس لاسلكي لمعظم الأشخاص.حيث أنه مريح بشكل لا يصدق، مع عمر بطارية طويل. كما أنه يحتوي على عجلة تمرير مبتكرة لن تجدها في أي ماوس آخر. أما إذا كانت ميزانيتك محدودة، فنرشح لك استخدام Logitech M325، وهو أمر بسيط مثل الماوس اللاسلكي. وتتميز بحجمها المناسب لوضعها في حقائب الظهر والمحافظ والجيوب – أي شيء. وتدوم بطارياته لأكثر من عام، لذلك نادرًا ما يتعين عليك استبدالها.

بالنسبة للاعبين، فيفضل استخدام Logitech G502 Lightspeed، وهو الإصدار اللاسلكي من ماوس الألعاب G502 الممتاز من Logitech. حيث تتميز Lightspeed بأنها قادرة وفعالة مثل نظيرتها السلكية، فهي مليئة بأوزان قابلة للتخصيص، كما أنها ميزة إضافية تتمثل في عدم القلق بشأن الأسلاك بفضل الاتصال اللاسلكي.

لوجيتك إم 325 (Logitech M325)

إذا دخلت إلى متجر إلكترونيات وبحثت عن فئران الكمبيوتر المحمول، فمن المحتمل أن يكون Logitech M325 هو أول ما تراه. هذا الماوس اللاسلكي غير مكلف وفي كل مكان. وقد تم تحسين هذه الأداة الصغيرة لأجهزة الكمبيوتر المحمولة، مما يجعلها مثالية للمسافرين الدائمين أو العمال الذين لديهم مساحة مكتبية محدودة في المنزل. كما أنها مريحة للغاية، وفقًا لتعليقات المستخدمين. كما أنها وتوفر DPI عالية بما يكفي للتمرير بشكل مريح عبر الشاشة دون تجاوز الهدف. يمكنك القول أنه أفضل ماوس لاسلكي بالنسبة للسعر.

ويمكنك استخدام الماوس لاسلكيًا في أي مكان، ومع عمر بطارية يصل إلى 18 شهرًا، ولذلك نادرًا ما يتعين عليك استبدال بطاريته. شيء رائع آخر في M325 هو أنه، وعلى عكس العديد من الفئران لأخرى ، يأتي M325 في مجموعة متنوعة من الألوان:

الأحمر

والأزرق

والأرجواني

والوردي.

كما تنتج Logitech أيضًا فئرانًا متشابهة للغاية ضمن مجموعات Party و Doodle، والتي تزين الفئران بأنماط زهرية وكارتونية.

لوجيتك G502 لايت سبيد (The Logitech G502 Lightspeed)

يعد Logitech G502 Lightspeed أفضل ماوس لاسلكي للأشخاص الذين يرغبون في ممارسة بعض الألعاب أثناء التنقل. يتميز بتصميم مريح بشكل لا يصدق ، مع الكثير من الأزرار القابلة للبرمجة والمقابض المنسوجة في وضع جيد. يمكنك استخدام برنامج Logitech G Hub لتخصيص إضاءة RGB الخاصة به ، والماوس متوافق مع لوحة ماوس الشحن Logitech PowerPlay.

السبب الحقيقي الوحيد لتجنب G502 Lightspeed هو سعره المرتفع. يكلف الجهاز حوالي ضعف تكلفة الإصدار السلكي ، للحصول على نفس الوظيفة بشكل أساسي. ومع ذلك ، قد يكون الحصول على اتصال لاسلكي أمرًا يستحق ارتفاع الأسعار ، ومع عمر البطارية من 50 إلى 60 ساعة ، لن تضطر إلى استخدام سلك كثيرًا.

لوجيتك إم إكس الرأسية (The Logitech MX Vertical)

يقلب Logitech MX Vertical فكرة الماوس المريح على رأسه، بأن يكون بدلاً من ذلك على جانبه. هذا الفأرة من الصعب وصفها قليلاً، ولكن بمجرد رؤية MX Vertical أثناء العمل ، ستعرف على الفور ما إذا كانت مناسبة لك أم لا. وإذا قامت الفئران العادية بإجهاد معصميك من خلال حركات صغيرة متكررة ، فقد يوفر MX Vertical بعض الراحة. هذا لأنه يجبرك على تحريك يدك بالكامل ، وبالتالي تقليل الضغط على أي عضلة واحدة. فهو قد يكون أفضل ماوس لاسلكي للعمال الذين يعانون من إجهاد المعصم.

كيف تختار أفضل ماوس لاسلكي لك؟

فيما يلي ثلاثة أشياء يجب مراعاتها عند اختيار أفضل ماوس لاسلكي لحالتك الخاصة: المميزات والحجم والسعر.

أولا المميزات

تختلف المميزات من فأرة الكمبيوتر إلى فأرة الكمبيوتر. يحتوي البعض، مثل Logitech MX Master 3، على الكثير من الأزرار الإضافية ومجموعات البرامج الكاملة، والتي تتيح لك تخصيص كل جانب من جوانب أداء الماوس. إذا كنت تقوم بالكثير من أعمال التصميم الجرافيكي أو تحرير الفيديو، فإن الماوس الغني بالميزات يعد نعمة. أما إذا التزمت في الغالب بالكتابة وتصفح الإنترنت، فسيعمل ماوس لاسلكي أبسط أيضًا.

ثانياً الحجم

يأخذ الحجم هو أيضا في الاعتبار، حيث أن الفئران الأكبر، حجمًا طويلة الجسم تجذب المستخدمين الذين يحملون الفئران بأطراف الأصابع. والفئران الصغيرة تمسك بقبضة “المخلب” ، مما يعني أنه يمكنك الإمساك بها بشكل مريح بثلاثة أطراف أصابع.

ثالثاً السعر

السعر مرتبط بمجموعة المميزات التي تمتلكها الماوس. تكلف الفئران المعقدة الكثير من المال بعكس الفئران البسيطة فهي أرخص. لكن احذر من الفئران الرخيصة للغاية، خاصة تلك التي تنتجها الشركات المصنعة من الدرجة الثانية أو الثالثة ؛ فلن يستمروا طويلا.

وألى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية مقالنا عن أفضل ماوس لاسلكي في عام 2022. وضعنا بين يديك أفضل الترشيحات لأفضل ماوس قد يناسبك، إلى جانب الإشارة إلى مميزات كل نوع، وكيف تستطيع أن تختار الفأرة المناسبة.