نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 4 تطبيقات لدعم الصحة النفسية.. للتأمل والتعافي النفسي في المقال التالي

عمر شويل - جدة 4 تطبيقات لدعم الصحة النفسية، والتعافي الذاتي عن طريق التأمل، حيث ارتفعت في الفترة الأخيرة جماهيرية التطبيقات المساعدة على التأمل، وذلك في أعقاب فترة انتشار كورونا، وما حدث خلالها من عزل في المنازل، وبالفعل فقد بحث ملايين البشر عبر شبكة الإنترنت، عن أساليب التعافي النفسي من هذا الملل الصارخ الذي أصاب الحياة البشرية على وجه الفجأة، ودون سابق إنذار، حيث أصبحت الحياة رتيبة ومملة، وبحسب تقرير أعده موقع “بيزنس إنسايدر“، إليك أبرز التطبيقات التي انتشرت في الآونة الأخيرة، لتساعدك على التأمل، وتدعم صحتك النفسية، وذلك عبر المتاجر المختلفة للآيفون والأندرويد.

4 تطبيقات لدعم الصحة النفسية

وفي السطور القادمة، سوف نطلعكم على أشهر 4 تطبيقات، قام موقع “بيزنس إنسايدر” بالكشف عنها عبر تقريره الخاص بهذا الجانب الحيوي من التكنولوجيا.

تطبيق The Mindfulness

يتميز هذا التطبيق بالعديد من المميزات، والتي يتيحها إلى مستخدميه، فهو أحد 4 تطبيقات لدعم الصحة النفسية بحق، ويعمل على الدعم النفسي من خلال ما يلي:

يتيح تنبيهات بعدد الأيام، والأسابيع التي تم قضاؤها من قبل المستخدم في التأمل.

فيه خاصية الرسائل التحفيزية، وذلك من حين إلى آخر، لرفع درجة التفاؤل على مدار اليوم، وزيادة درجة الثقة في النفس، والتي قد تضعف مع مرور الوقت والاختلاط بالبشر السلبيين.

تطبيق Ten Percent Happier

(Ten Percent Happier)، هو من ضمن التطبيقات، التي تم تصميمها بناء على كتاب “التعافي النفسي”، وهو الكتاب الذي يحمل الاسم ذاته (10% أكثر سعادة)، وتم طرحه من قبل المدرب “دان هاريس”. لكن هذا التطبيق من النوع المدفوع، فهو يتم إتاحته مقابل 99.9 دولار فقط للفرد. ويمكنك تعلم التأمل في خمس دقائق أيضا من خلال “دان هاريس” من الفيديو التالي.

تطبيق Insight Timer يعتبر من أهم 4 تطبيقات لدعم الصحة النفسية

هو من أبرز المجموعة التي احتوى عليها تقرير “بيزنس إنسايدر”، والتي تتيح مساحات كبيرة للتأمل. ومن أهم مميزاته:

أنه يتيح تدريبات التأمل والتعافي بشكل مجاني، وهذا بعكس الكثير من تطبيقات التأمل على الإنترنت.

كما يحتوي هذا التطبيق على مقطوعات موسيقية مهدئة للفكر، والأعصاب، وللنوم أيضا.

فيه محادثات عديدة يقودها خبراء التأمل في كبرى الجامعات الأمريكية، وذلك مثل جامعة هارفارد، وأكسفورد، وستانفورد.

تطبيق Mindfulness Coach

يعتبر هذا التطبيق، عسكريا من الدرجة الأولى، فقد أطلقته شعبة المحاربين القدامى في الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك لكي يساعد الجنود على التعافي النفسي، خاصة أولئك الضباط التاركين لخدمة شاقة لسنوات، والمؤدين لأعمالهم تحت ضغوط نفسية رهيبة.

تتم إتاحة تطبيق Mindfulness Coach بشكل مجاني، وهو يعتبر من التطبيقات المميزة، وأبرزها على الإطلاق في تدريبات التعافي الذاتي والتأمل.