نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الحصول على كوينز بيس 2023 مجانا وشراء البكجات الأسطورية.. 1000 كوينز مجانا في المقال التالي

عمر شويل - جدة الحصول على كوينز بيس 2023 مجانا ، هو الأمر الأكثر بحثا على شبكة الأنترنت من محبين لعبة إي فوتبول 2023 موبايل. وذلك بعد أن أطلقت الشركة اليابانية النسخة الجديدة لها يوم الخامس والعشرون من أغسطس 2022 الماضي. ووعدت كونامي منذ النسخة السابقة بأن هناك في النسخة الجديدة أحداث جديدة يتم من خلالها شحن كوينز Pes 2023 مجانا. وهذا هو الأمر الذي سنتحدث عنه اليوم بعيدا عن أي مواقع إلكترونية تتبع طرق شحن مضلله لسرقة بيانات عملاءها. حيث سنتعرف معا اليوم عن كيف تحصل على كوينز بيس 2023 مجانا بطرق رسمية من اللعبة فقط. وذلك من خلال الفقرات المقبلة الذي يقدمها لكم موقع (ثقفني) فتابعوا معي التالي.

الحصول على كوينز بيس 2023 مجانا

ثلاثة طرق رسمية ليتم شحن كوينز إي فوتبول 2023 مجانا طريقتين تم تفعيلهم بنجاح والطريقة الثالثة جاري تطويرها وسيتم نزولها قريبا وسوف نبدأ الآن بسرد الطريقة الأولى الأكثر شهر وهي طريقة تسجيل الدخول لشحن الكوينزات.

يرجى تسجيل الدخول على جوجل بلاي وتنزيل لعبة إي فوتبول 2023 موبايل.

ثم فتح اللعبة مباشرة سوف تفتح قائمة يومية بهدية مجانية من الجي بي والكوينزات المجانية ويتم الحصول في يوم من الأسبوع على 50 كوينز مجانا. وهذا الحدث جديد تم نزوله اليوم 30 من أغسطس 2022.

كما أن هناك قائمة ثانية بها العديد من الهدايا اليومية المقسمة على عدد أيام الأسبوع وهي عبارة عن شحن كوينز إي فوتبول 2023 مجانا بعدد 230 كوينز مرة 100 كوينز ومرة أخرى 130 كوينز. وبهذه الأعداد السابقة يتم شحن رصيدك من الكوينزات بعدد 1000 كوينز كحد أدنى شهريا.

شحن كوينز إي فوتبول 2023 مجانا

الطريقة الثانية لكيفية الحصول على كوينز بيس 2023 مجانا عن طريق منافسات اللعبة من التحديات الأسبوعية.

يجب أولا النقر على أيقونة اللعبة في الهاتف.

ثم عمل تسجيل دخول والضغط على خيار match.

كما يجب الدخول على قائمة events.

كذلك يتم فتح عدة قوائم للمنافسات يجب خيار أخر قائمة وهي callenge event world wide clubs.

ومن خلال هذه التحديات وهي عبارة عن ثلاثة منافسات يجب الفوز بها ليتم الحصول على كوينز إي فوتبول 2023 مجانا بعدد 50 كوينز مجانية. وذلك بإجمالي شهري 200 كوينز مجانا.

شحن كوينز Pes 2023 مجانا

الحصول على كوينز بيس 2023 مجانا الطريقة الثالثة والتي هي حتى الآن تحت التطوير وسوف يتم إطلاقها قريبا جدا حسب أخبار كونامي اليابانية.

الدخول على لعبة إي فوتبول 2023 موبايل .

. كذلك يتم الضغط على قائمة المهام أخر خيار في خيارات اللعبة. أو من فوق صفحة اللعبة النقر على mission.

سوف يتم إضافة قائمة جديدة في المهام وهي MATCH PASS. ولكن حتى الآن لم يتم التعرف على كم عدد المنافسات بداخلها أو عدد الكوينزات التي سيتحصل عليها المستخدمين. ونأمل أن توضح لنا كونامي تفاصيل أكثر عن هذا الحدث الأسطوري.

والآن بات الحصول على كوينز بيس 2023 مجانا أمرا ليس صعبا ولكن هي مجرد تنفيذ خطوات يومية ليتم شحن كوينز Pes 2023 مجانا. لذلك لا تفوت يوما في فتح اللعبة. نتمنى لجميع متابعينا التمتع باللعبة كما نتمنى لهم دوام الصحة والعافية.