انت الان تتابع خبر سعر ومواصفات هاتف iPhone 14.. تقلوا جيوبكم الحوت الجديد جاي في الطريق والان مع التفاصيل

سعر ومواصفات iPhone 14

مواصفات iPhone 14

رياض - احمد صلاح - أعلنت Apple عن نيتها بإطلاق هاتف iPhone 14 منذ بداية عام 2022 الجاري، في مؤتمر تحدثت فيه عن متطلعاتها للعام الجديد مضيفة نيتها وجاهزيتها في إطلاق إصدارها الجديد في الأسواق العالمية بمميزات يتفرد فيها عن كل الإصدارات التي سبقته من الشركة، مبينة لمحة عامة عن السعر، المواصفات، الإمكانيات وغيرها من المعلومات حول هاتفهات الجديد، في مقالنا هذا سوف نوجز لكم أهم وأبرز مواصفات iPhone 14 الجديد كليًا من Apple.

اعتاد مستخدمو أجهزة آيفون على مواصفات معينة موجودة في كل الإصدارات، أهمها دقة الكاميرا العالية وجودة الشاشة إضافة إلى مزايا iCloud و غيرها من التجهيزات، لكن هذه المرة سيكون تصميم الشاشة ما سيحدث فرقًا شاسعًا، فبحسب تصريحات Apple أن الإصدار سوف يطرح في منتصف سبتمبر القادم، وبحسب التسريبات لتصميمه فلن يكون هنالك أي نتوء في الشاشة بل ستتوسط الكاميرا الشاشة بطريقة انسيابية تماما بجانب السماعة في الأمام.

سعر هاتف iPhone 14 في مصر

سعر iPhone 14 في مصر

يتضمن الإصدار الجديد من آيفون ميزة لم توجد في كل الإصدارات القديمة ألا وهي إمكانية الاتصل بالأقمار الصناعية، وذلك حتى في المناطق النائية التي تنعدم تماما فيها شبكتي 5G و 4G مما يتيح لمستخدميه الوصول بشكل أسرع للانترنت، أما بالنسبة لسعره فمن المتوقع أن يكون 1200 دولار أمريكي.