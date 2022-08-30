نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “استلم 4200 شدة” .. طريقة فضية لشحن شدات ببجي موبايل 2022 من الموقع الرسمي للعبة pubg mobile في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعد لعبة pubg من أشهر الألعاب الالكترونية والتي يدمنها فئة غير قليلة من المراهقين، لذلك يبحثوا عن طرق لشحن شدات ببجي عن طريق تطبيقات ومواقع مختلفة توفر شحن لشدات ببجي مجانية وهناك أيضا مواقع توفر هذه الميزة ولكن ليست مجانية، ولذلك حرصنا على توضيح بعض الطرق التي يمكنك من خلالها شحن شدات ببجي 2022 بسهولة بطرق آمنة تماما على حسابك دون تعريضه للاختراق.

طريقة فضية لشحن شدات ببجي موبايل 2022

يمكننا التعرف على الطريقة الفضية لشحن شدات ببجي موبايل 2022 من خلال الآتي:

تتم من خلال الموقع عن طريق إتمام المهام وهذه المهام تكون سهلة ولا تستغرق وقتا طويلا، مثل الإجابة على بعض الأسئلة عن اللعبة أو مشاهدة بعض الفيديوهات القصيرة المتعلقة باللعبة دون توقف.

وهذه الفيديوهات مدتها لا تتعدى الدقيقة وتكون فيديو لإعلان التي يطلبها منك في الموقع وهذه المهام تربح من خلالها نقاط وهذه النقاط تستبدلها بشدات مجانا تستعملها في لعبة ببجي.

كما من الممكن عمل تلك الطريقة من خلال استخدام التطبيقات بدلا من المواقع، ولكن المواقع تكون مضمونة أكثر من التطبيقات، والتطبيقات بعضها مضمون وبعضها بلا فائدة ومن خلال التطبيقات المضمونة يمكنك ربح شدات أيضًا.

شحن شدات ببجي موبايل بـ ID

إن طريقة شحن شدات ببجي موبايل بـ ID من الطرق للراغبين في الحصول على الشدات بسرعة والحصول على العدد الذي يرغبون فيه ولكنهم سيدفعون مقابل لها، وهذه الطريقة تتم من خلال الموقع الرسمي للعبة pubg عن طريق: