انت الان تتابع خبر سعر ومواصفات هاتف Nzone 50 pro.. هواوي خلاص فجرت المفاجأة هتقلب السوق والان مع التفاصيل

سعر ومواصفات هاتف Nzone 50 pro

رياض - احمد صلاح - ننصحك بهاتفالجديد من هواوي، إذا كنت ترغب بتجديد هاتفك وميزانيتك لا تساعدك على شراء هاتف بمواصفات عالية من الشركات المنتشرة في الأسواق، والتي لا تقلّ أسعارها عن عشرة آلاف جنيه خاصةً مع الارتفاع المستمر والمتزايد لأسعار الإلكترونيات والأجهزة والهواتف الذكية في الفترة الأخيرة، إليكم أبرز مواصفات هذا الإصدار من هواوي، لتتمكنوا من تجديد هواتفكم بأسعار موفرة وميزات ذات جودة.

تحتل هواوي مكانًا مرموقًا في سرق الهواتف الذكية العالمية منذ دخولها للأسواق، ذلك بما تقدمه من مواصفات في أجهزتها وميزات أهمها السعر المناسب للمستهلكين حول العالم في أسواق الشرق الأوسط، شرق آسيا والهند خاصةً، حيث يميل مستهلكو هذه المناطق إلى الهواتف ذات الأسعار المقبولة مقارنةً بأسواق الخليج و أميركا الشمالية.

سعر هاتف Nzone 50 pro في مصر

سعر هاتف Nzone 50 pro في مصر

إليكم أهم مواصفات هذا الإصدار من شركة هواوي:

• بطارية الهاتف: 5000 مللي أمبير

• يدعم خاصية الشحن السريع بقوة 40 وات

• مقاوم للماء والغبار

• الألوان المتوفرة: أسود، رمادي، أزرق

• المعالج: ثماني النواة من إنتاج شركة snapdragon

• ذاكرة التخزين الداخلية: 64 جيجابايت

• ذاكرة الوصول العشوائي: 24 جيجابايت

• جودة الكاميرا الخلفية: 64 ميجابكسل

• جودة الكاميرا الأمامية: 16 ميجابكسل

• قياس الشاشة: 6.7 بوصة

• نوع الشاشة: LCD

• دقة الشاشة: Full HD

السعر في السوق المصرية المحلية للهواتف: 5000 جنيه مصري