نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طرية تحميل Grand theft auto 5 GTA 5 للموبيلات اندرويد وأيفون في المقال التالي

عمر شويل - جدة Grand theft auto 5 من الألعاب الرائعة للغاية، فمن خلال معرفتنا بعالم ألعاب الفيديو والموبايل والكمبيوتر مر علينا العديد والعديد من الألعاب الممتعة، ولكن تبقى الشعبية الأولى دائماً للعبة grand theft auto أو لعبة جاتا كما يعرفها غالبية الناس، وبالرغم من مرور العديد من السنوات إلا أنها مازالت تحتفظ بالصدارة وما زالت تقوم بتحديثات مبهرة لعشاق هذه اللعبة حيث صدر منها الكثير من الإصدارات المختلفة وأهم ما يميز تلك اللعبة هو عدم التقيد بأى قوانين حتى قوانين اللعبة نفسها، فيمكنك اختيار عمل المهمات المطلوبة بشكل صحيح، أو فعل كل ما ترغب في فعله بحرية مطلقة، وهذا هو وجه الاستمتاع في الأمر، أنت لا تحتاج أن تقوم بشيء محدد، فقط ما يأتي ببالك هو القانون الوحيد لك. ونستعرض الأن أهم مميزات اللعبة وطريقة تحميل GTA5.للموبيل.

معلومات حول لعبة Grand theft auto 5

Grand theft auto 5 هي إصدار جديد من مجموعة إصدارات ألعاب جاتا ولكن المختلف هذه المرة أنه إصدار يمكن تحميله على الموبايل، كما قام القائمون على اللعبة بعمل العديد من التحديثات المختلفة لمزيد من الإثارة والمتعة، فهي كما نعرفها تحاكي حرب العصابات والمافيا ويكون دور اللاعب هو الخوض في كل ذلك باستخدام شخصية من ثلاثة شخصيات رئيسية في اللعبة (مايكل، فرانكلين، تريفور ) لكل منها مخططات ومصائر مختلفة، ولكل منهم مهمات محددة يُطلب منهم القيام بها لإكمال تلك المهمات والعمل على نجاحها .

مواصفات Grand theft auto 5

عالم واقعي متكامل من شوارع وسيارات وأشخاص وعربات ورجال الشرطة، كما عمل المبرمجون على تحديث الجرافيك الخاص باللعبة لإضفاء واقعية أكثر ومرونة، فيمكنك اختيار التنزه فقط، أو ضرب الناس من حولك، أو الدخول في عراكات مع رجال الشرطة باستخدام الأسلحة النارية والأسلحة الخفيفة، يمكنك مواجهة شخصيات يتحكم بها الذكاء الاصطناعي أو شخصيات حقيقة مثلك تماماً .

مميزات Grand theft auto 5

يسهل تحميلها على أغلب أنواع الأجهزة .

جرافيك أكثر من رائع يمكن ملاحظته فى التفاصيل الصغيرة للشخصيات وتوالي الليل والنهار وما إلى ذلك .

عدم وجود قيود للعب ، فأنت وحدك من تضع القواعد .

المدينة نسخة محاكية لمدينة نيويورك بشوارعها المختلفة .

تحديث للسيارات والأسلحة الموجودة باللعبة .

طريقة تحميل GTA 5

أولا تقوم بفتح شبكة الواي فاي علي جوالك وتقوم بالربط بأحدي الشبكات المتاحة.

ثم الدخول إلي المتجر الخاص بنظام تشغيلك جوجل بلاي أو أبل ستور والبحث عن GTA5.

ثم تقوم بدفع مقابل تحميل اللعبة بواسطة البطاقة البنكية أو أحدي طرق الدفع المتاحه.

بعد إكتمال عملية الدفع تضغط علي تثبيت اللعبة.

ثم تقوم بفتح اللعبة بعد إكتمال التحميل وتقوم ربطها بخسابات التواصل الإجتماعي أو جيميل.

المقتطف

لعبة GTA 5 من الألعاب المميزة التي تضيف الإثارة والتشويق، لذا عليكم بتحميلها والتمتع بها.

ماذا تنتظر، عالم جديد من الإثارة والأكشن والتشويق في انتظارك ، حمل Grand theft auto 5 الآن واستمتع بعالم جديد من اختيارك.