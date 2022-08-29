نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شبح الهواتف سعر ومواصفات آيفون ١٤برو ماكس iphone Pro Max المتوقعة في جميع الدول العربية في المقال التالي

عمر شويل - جدة أخذ الكثير من الأشخاص يتساءلون حول كيفية التعرف على هذا الهاتف وامكانيته حيث يكون من الهواتف الذكية التي تستطيع من خلالها التعامل بشكل ذكي مع عالم الإلكترونيات وسوف نوضح أهم مواصفات الهاتف من خلال هذا المقال.

مواصفات هاتف آيفون ١٤ برو ماكس

يحتوي هذا الهاتف على بعض المواصفات الذكية التي تجعله من أنسب الهواتف التي يمكن أن تستخدمها وسوف نوضح مواصفاته من خلال النقاط التالية..

يتميز بحجمه الخفيف وهي من الصفات الجيدة في الهاتف حيث لا يتعدى حجمه ١٩٦ جرام.

يمكن أن نحمل شاحن لاسلكي للشحن به خارج المنزل لأنه يوجد به ٢ من الشاحن وتكون قوة الأول منه حوالي ٣٠ وات والثاني ١٨ وات.

يكون طوله مناسب جدا حيث يبلغ حوالي ١٦٣ ملم.

يكون العرض الخاص بالهاتف حوالي ٧٤ ملم.

نجد أيضا أنه يوجد به معالج سداسي النواة مما يجعله سريع الأداة.

يوجد به الكثير من الألوان مثل الأزرق والاسود الأبيض.

يصنع الهاتف من مادتين الألمونيوم والزجاج مقاوم للخدش.

يتميز أيضا بقوته وأنه مضاد للصدمات.

يوجد به كاميرا رباعية جيدة الالتقاط للصور.

سعة البطارية حوالي ٣٤٢٠ أمبير.

سعر هاتف آيفون ١٤ برو ماكس

سعر الهاتف بالدولار حوالي ١٣٤٠دولار أمريكي.

سعر الهاتف بالجنيه المصري حوالي ٣٩ ألف جنيه.

سعر الهاتف بالدرهم حوالي ٥٩٩٠ الف درهم.

سعر الهاتف بالريال حوالي ٥٩٩٠ ريال سعودي.

عيوب هاتف آيفون ١٤ برو ماكس

على الرغم من مواصفات الهاتف الرائعة ولكن توجد به بعض العيوب التي سوف نوضحها لكم من خلال النقاط التالية