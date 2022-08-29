بديل الأيفون سعر ومواصفات Samsung Galaxy S23 الأقوى على الإطلاق كاميرا ليس لها مثيل

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عمر شويل - جدة في الفترة الأخيرة تداولت بعض الأخبار حول إصدار هاتف جديد تابع لشركة سامسونج، وسيكون إكمالا لسلسة S من شركة سامسونج، ولكن استطاع المتابعين أن يقوموا بتسريب بعض المواصفات والمميزات للهاتف الجديد، كما قاموا بتحديد الفئة السعرية الذي سيكون عليها الهاتف، لذا سيتم توضيح كافة التساؤلات من حيث المميزات الخاصة بالهاتف وأيضا معرفة سعره.

مميزات هاتف Samsung Galaxy S23

مميزات الهاتف فريدة ومميزة، تجذب كافة المستخدمين لمتابعة كل ما يخصه من مميزات ومواصفات، حيث يمكننا أن نقوم بجمع أهم ما يميز هذا الهاتف في النقاط التالية:

جاءت البطارية بسعة كبير تمكن البطارية أن تعيش لفترة طويلة، بالإضافة إلى أن الهاتف يعمل لمدة يومين دون أن يحتاج إلى شحن.

غلاف الهاتف يأتي بنظام الزجاج المقوي مغطاة بطبقة من الألومنيوم، أي بتقنية الفيكتوس.

الهاتف مميز من حيث الإطار الخارجي والطراز الخاص به، وهذا ما يجذب المستخدمين عند إجراء عملية الشراء.

مقاوم للماء وأيضا الغبار، لذا عند سقوطه في الماء لا يتأثر.

مقاوم للماء وأيضا الغبار، لذا عند سقوطه في الماء لا يتأثر. تأتي الكاميرا الخلفية لهذا الهاتف رباعية بدقة 108 ميجا بيكسل، لذلك تمكنك من التصوير بدقة عالية وبوضوح كبير، كما تستطيع أن تقوم بتصوير فيديوهات تصل إلى 4k.

سعر هاتف Samsung Galaxy S23

الهاتف جاء بسعر مرتفع مما أدى إلى وجود اعتراضات ومناقشات حول السعر، حيث جاء السعر تقريبا متراوح بين 27 و30 ألف جنيه، وهذا طبقا للعملة المصرية، كما أن الهاتف يأتي مصحوب بعدة أشياء، تكون داخل محتوى العلبة:

شاحن، و وصلة ال USB.