نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لا تستغني عنها.. برامج هامة يجب أن تكون على جهازك في المقال التالي

عمر شويل - جدة يحتاج الكثير من الأشخاص الي تجديد جهاز اللابتوب الذي يعملون عليه مثل تحميل نسخة ويندوز والكثير من الأشياء، ولكي يتم تنزيل الويندوز لابد من عمل فورمات للويندز القديم، وينتج عن هذه العميلة مسح كل البرامج المتاحة وثم تحميل برامج أساسية فقط، وذلك لكي تقدر علي تشغيل الملفات الموجودة علي اللابتوب أو جهاز الكمبيوتر بسهولة، ولهذا سوف نقدم مجموعة من البرامج الأساسية التي يجب تثبيتها.

أفضل البرامج التي يمكن الإستفادة منها

1- برنامج تشغيل الملفات المضغوطة

توجد الملفات المضغوطة علي جميع أجهزة الكمبيوتر، ولكن بعد تحميل ويندوز فلن تقدر علي فتح الملفات بالطريقة المعتادة التي كنت تعتاد عليها قبل عمل ويندوز جديد، بسبب مسح العديد من البرامج، وتستطيع من خلال هذا البرنامج فتح الملفات المضغوطة ولابد من تنزيله بعد أي فورمات للكمبيوتر الذي تملكه.

2- برنامج Anti Virus

بعدما تنزل برنامج مضاد للفيروسات علي الكمبيوتر الخاص بك، وذلك لكي تحميك من الملفات التي ستقوم بتنزليها، وللمحافظة علي استقرار نظامك بدون أي خلل، كما أنه يعد من أهم البرامج التي تغلبت علي الفيروسات، حيث تساعد كثيراً على عدم اختراق الجهازو الخاص بك

3- برنامج تشغيل الفيديو

يجب وجود برنامج لتشغيل مقاطع الفيديو الموجودة علي الكمبيوتر، وذلك لكي يدعم تشغيل صيغ متعددة من الفيديوهات، ومن أهم هذة البرامج ميديا بلاير كلاسيك Media Player Classic، كما يمكنك تحميله من الموقع الرسمي مجاناً.

4- برنامج تشغيل ملفات PDF

يجب أن يكون لديلك علي الكمبيوتر الخاص بك برامج لفتح ملفاتPDF ، لأنه بنسبة كبيرة سوف يحتاج إليه كثير من الأشخاص في تشغيل بعض البرامج التي تم تنزليها علي الكمبيوتر الخاص بك.

5- برنامج تنظيف وتسريع الكمبيوتر

من الممكن ان تتم عملية تنظيف الملفات المؤقتة والكاش علي الكمبيوتر يدويا، ولكن كثير من المستخدمين لا يعرفون هذة الطريقة، ولهذا من المفضل أن يكون لديك برامج لتنظيف الملفات الغير مهمة علي جهاز اللابتوب الخاص بك، وذلك لانها تقلل من كفاءة الكمبيوتر، ولهذا يعد هذا البرنامج من أفضل البرامج الموجودة.