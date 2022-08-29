نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواصفات وسعر سامسونج جلاكسي s23 هاتف جبار كاميرا عملاقة وبطارية لا مثيل لها في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعمل الشركات الخاصة بالأجهزة الإلكترونية على تصدير الكثير من الهواتف التي تحمل صفات مختلفة عن بعضها بمزايا أكثر من الإصدار السابق، ومن ضمن تلك الشركات هي سامسونج حيث قامت بإصدار هاتف سامسونج جالاكسي اس 23 الذي نال شهرة كبيرة في الوقت الذي تم تصديره وبيعه في الأسواق لذلك سنقوم بامدامكم بجميع المعلومات التي تدور حول الهاتف وأيضا المواصفات الخاصة به وسعره حول العالم.

مواصفات ومميزات هاتف سامسونج جالاكسي اس 23

مواصفات الهاتف كثيرة للغاية لكن في حالة تحدثنا عن الشاشة علينا أن نذكر أنها كبيرة ولا تحتوي على أي أزرار تقوم بأخذ مساحة من الشاشة، والمزيد من التفاصيل والمميزات حول الهاتف تابعوا آلاتي:

أبعاد الشاشة تأتي 20:9 وحجمها 6.8 ومعدل تحديثها هو 120 هرتز.

دقة تصنيع الهاتف هي 4 نانومتر.

ذاكرة الهاتف الداخلية 128/256/512 والذاكرة العشوائية للهاتف 12/16.

كاميرا الهاتف الخلفية تأتي بدقة 200 ميجا بكسل حيث أنها الكاميرا العريضة، أما الكاميرات الأخرى تأتي بدقة 10 ميجا بكسل.

تأتي بطارية الهاتف بقوة وسعة 5000 أمبير، حيث تمكنك من استخدام الهاتف لفترة طويلة دون أن ينفذ الشحن كما أنه يتم شحنه في وقت قصير بسبب ميزة الشحن السريع.

ما هو سعر هاتف سامسونج جالاكسي اس 23

يقدم الهاتف ميزة رائعة حيث أنه يقاوم الماء والغبار مما يجعل من الصعب أن يتلف في حالة وقوعه في الماء، لذا بعد معرفة تلك الميزة تساءل البعض هل سيكون سعر الهاتف متوسط أم غالي الثمن، لذا عليكم بقراءة الآتي: