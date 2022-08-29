نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سعر ومواصفات ايفون 14 برو ماكس iphone 14 Pro Max في مصر والسعودية.. وأهم مميزاته في المقال التالي

عمر شويل - جدة سعر ومواصفات ايفون 14، تعتزم شركة آبل الأمريكية إطلاق أحدث هواتفها فى شهر سبتمبر القادم من العام الحالي، وهى سلسلة أيفون 14 الجديدة، والتي تشمل انضمام أربعة إصدارات وهما أيفون 14، أيفون 14 ماكس، ايفون 14 برو، وأخيراً أيفون 14 برو ماكس، وقد حددت آبل يوم 7 سبتمبر موعد المؤتمر الصحفي للكشف عن عائلة ايفون 14، ومن الواضح أن هذه السلسة ستحمل مميزات ثورية غير مسبوقة فى عالم الهواتف الذكية وفقا للتقارير والتسريبات المنشورة.

حيث بدأت آبل بالفعل الإنتاج التجريبي لهذه الهواتف تتضمن بعض التغييرات والتحسينات سواء فى التصميم الخارجي أو الداخلي مع إضافات مميزة لكاميرا التصوير الخلفية والأمامية، فإذا كنت ترغب فى شراء هاتف جديد فإن أيفون 14 هاتف يستحق الانتظار من أجل اقتنائه، فتعرف معنا على سعر ومواصفات ايفون 14 القادم بقوة بمميزات خرافية.

مواصفات هاتف ايفون 14

هناك أخبار مؤكدة أن شركة أبل تعتزم تغيير الإطار المعدني للهاتف المصنوع من الاستلس ستيل إلى إطار مصنوع من التيتنيوم، وهو مادة قوية تعمل على حماية الهاتف من الخدوش والصدمات بشكل أكثر.

بالنسبة للكاميرا الأمامية ستكون بنفس شكل النوتش الموجود فى سلسلة أيفون 13، وبدقة 12 ميجا بيكسل.

يأتي هاتف آيفون 14 بنظام تشغيل ios 16، وبشاشة تبلغ مساحتها 6.1 بوصة.

يعمل آيفون 14 بنفس المعالج الذي كانت تعمل به سلسلة أيفون 13 السابقة وهى شريحة A15.

يتضمن الهاتف ثلاث كاميرات خلفية، حيث تبلغ الكاميرا الأساسية 12 ميجا بيكسل وبفتحة عدسة f/1.6 وهو ما يجعل التصوير أكثر وضوحاً ودقة.

تبلغ بطارية الهاتف 3350 ملي أمبير، وشحن بقوة 25 وات.

سعر هاتف آيفون 14 المتوقع

وفقا لكثير من التوقعات فقد يرتفع سعر هواتف آبل هذا العام عن السلاسل السابقة، وذلك بسبب الحرب الروسية الأوكرانية والظروف الاقتصادية حول العالم، فهناك مصادر عديدة تكشف عن سعر هاتف ايفون 14 المنتظر على أن يكون بـ 799 دولار أمريكي تقريباً، وهو ما يعادل أكثر من 15000 جنيه مصري، أما عن السعر في المملكة العربية السعودية فمن المتوقع أن يتراوح ما بين 5100 ريال سعودي وذلك للآيفون14 الذي يكون بمساحة 256 جيجابيايت، و5700 ريال سعودي بنسخته 512 جيجا بايت.