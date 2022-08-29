نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة شحن شدات ببجي 2022 أسهل وأسرع الطرق لشحن PUBG MOBILE في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة شحن شدات ببجي يوجد العديد من الألعاب الإلكترونية ولكن لعبة ببجي تظل هي الأكثر استخداماً، على مستوى العالم وذلك بسبب اعتماد لعبة ببجي على الروح القتالية، وهذا يجعل اللاعبين في حالة من الإثارة والتشويق والحماس، قام الملايين بتحميل اللعبة بعد أن أصبحت متوفرة على الهواتف، والكثير من اللاعبين يبحثون عن طريقة شحن شدات لعبة ببجي، حيث يتمكن اللاعبين من شراء المعدات والأسلحة والأدوات عن طريق شدات ببجي من أجل الفوز على المنافس وكذلك للتأهل إلى المرحلة والأدوار الأصعب.

شحن شدات ببجي PUBG MOBILE عبر بطاقات جوجل بلاي

جوجل بلاي من أسهل وأشهر الطرق في شحن شدات ببجي وإليكم خطوات شحن شدات ببجي في الخطوات التالية:

في البداية يتم الدخول على لعبة ببجي.

بعد ذلك قم بالدخول على الإعدادات الخاصة باللعبة.

ثم أضغط على الشدات.

بعد ذلك يتم اختيار طريقة الشراء من خلال جوجل بلاي.

ثم يتم تحديد عدد الشدات التي تريدها.

بعد ذلك يتم التأكد من شحن شدات ببجي من خلال الدخول إلى لعبة ببجي ثم أذهب إلى الشدات.

طريقة شحن شدات ببجي موبايل PUBG MOBILE عبر ID

العديد من المواقع يمكن عن طريقها شحن شدات ببجي ولكن أفضل موقع هو Midas Buy وإليكم خطوات الشحن:

يتم أولا ً الدخول إلى موقع Midas Buy الرسمي.

بعد ذلك يتم كتابة رقم الأيدي.

بعد ذلك يتم إظهار مجموعة كثيرة من العروض يتم من خلالها شحن شدات ببجي.

يتم بعد ذلك تحديد العروض المناسب، بعد ذلك يتم تحديد آلية الدفع.

بعد ذلك يتم الضغط على كلمة شراء.

انتظر لحظات بعد ذلك يتم شحن شدات ببجي بنجاح.

طريقة شحن شدات بيجي من خلال الموقع الرسمي

من أفضل وأسهل الطرق من أجل شحن شدات ببجي هو الموقع الرسمي وذلك من خلال الخطوات الآتية: