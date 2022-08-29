نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تنزيل لعبة Asphalt Nitro للأندرويد 2022 ألعاب سباق السيارات جوجل بلاي في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعد ألعاب السباقات من دراجات كهربائية وسيارات حديثة والتي يكون منها لعبة Asphalt Nitro من أجمل الألعاب التي يستجيب لها فئات الشباب بصفة خاصة، وذلك لما تتمتع به هذه الفئة من الألعاب بالشجاعة وروح المنافسة التي تلقي الضوء على روح المغامرة واجتياز الصعوبات في زمن قياسي، حيث تؤهلك هذه الألعاب ولعبة الأسفلت نيترو على وجه الخصوص بالدخول في سباقات عالمية وتجهيز سيارتك على النحو الذي يمكنك من الفوز.

لعبة Asphalt Nitro

حصلت لعبة Asphalt Nitro على إعجاب الملايين حول العالم، إذ تخطى عدد تنزيلات اللعبة عبر تطبيقات جوجل كروم حاجز 100 مليون عملية تنزيل، حيث احتلت اللعبة بشكل كبير المراكز الأولى لمحبي ألعاب سباق السيارات العالمية وما تحمله من ماركات سيارات حديثة مثل Lamborghini Veneno، وعلى اللاعب في هذه اللعبة الاستمتاع بما تعتمد عليه كل سيارة من خصائص تؤهلها لمجاوزة التحدي.

تنزيل Asphalt Nitro

من أهم ما يميز لعبة Asphalt Nitro بالإضافة إلى ما تحتوي عليه من جودة ودقة في الصورة وإبراز التفاصيل:

صغر حجم اللعبة بحيث يمكن تنزيلها بسهولة على الهاتف المحمول والأجهزة الذكية، فضلا عن أجهزة الكمبيوتر.

إذ يبلغ حجم اللعبة 37 ميغا وهو حجم صغير بالنسبة للكثير من الألعاب.

وهذه اللعبة مجانية يمكن تثبيتها عن طريق تطبيقات متجر جوجل، وبإدخال البريد الإلكتروني يتمكن اللاعب من البدء مباشرة في اللعب.

لعبة نيترو

تتمتع لعبة أسفلت نيترو بمزايا التسابق مع الزمن في احدث السباقات التي تحتوي على سيارات من طراز خاص يجعل السباق اكثر جاذبية واحتواء للمتسابق.

كما تحتوي اللعبة على مؤثرات اللعب تجعلها اكثر واقعية وتعتمد على جرأة اللاعب في اجتياز المخاطر.

كذلك تم تحديث إضافة عنصر الهروب من مطاردات الشرطة في التحديث الأخير للعبة نيترو مما يجعلها اكثر شغف وإقبال من جانب العديد من الفئات المجتمعية بمختلف الشعوب.

تنزيل لعبة أسفلت نيترو للكمبيوتر من ميديا فاير